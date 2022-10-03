Андрей Пионтковский: Белорусы не хотят иметь на своей территории бандитов

Андрей Пионтковский: Белорусы не хотят иметь на своей территории бандитов6
- 3.10.2022, 9:08
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Приезд мобилизованных вызовет большое социальное недовольство.
Российский политолог Андрей Пионтковский рассказал о том, решится ли Лукашенко отправить белорусские войска на войну, и как общество отреагирует на новые российские войска в Беларуси?
— Лукашенко будет петлять, что он и делает уже 25 лет. Конечно, он очень боится Путина, поэтому и играет отчаянную игру, — говорит Андрей Пионтковский в интервью «Радио НВ».
На ввод российских войск ему пришлось согласиться, но белорусов на войну он никогда не пошлет и на мобилизацию не решится.
Он прекрасно знает настроение прежде всего белорусских военных: еще в самом начале войны он получил хорошую социологию, что большинство военнослужащих Беларуси против участи в этой войне.
Повторение этого [прихода российских войск на территорию Беларуси] опять же вызовет большое социальное недовольство в Беларуси. Белорусы не хотят иметь на своей территории бандитов.