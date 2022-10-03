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Ученые опровергли существование биологического возраста

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  • 3.10.2022, 9:16
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Ученые опровергли существование биологического возраста

Исследователи старения должны сосредоточиться на других важных показателях.

Исследователи из Центра геномной регуляции в Барселоне с помощью «Машины продолжительности жизни» выяснили, что у червей нематод есть как минимум два разных биологических возраста. Результаты опубликованы в журнале PLOS Computational Biology.

В отличие от человека, нематода C. elegans живет в среднем две недели, что упрощает сбор данных о старении. Известно, что в молодости черви энергично исследуют окружающую среду. Со временем они становятся медленнее и перестают ползать. Эту фазу назвали стадией прекращения энергичных движений (VMC).

Ученые разработали сканер для одновременного отслеживания жизни и смерти десятков тысяч нематод. Исследования генетически идентичных нематод показали, что возраст наступления VMC — мощный предсказатель продолжительности жизни червя, но в то же время вмешательства, направленные на изменение биологического возраста нематоды, могут значительно повлиять на VMC и при этом совсем не повлиять на продолжительность жизни, и наоборот. Таким образом, у нематод есть как минимум два важнейших биомаркера старения, которые коррелируют друг с другом, но в целом независимы.

Полученные данные бросают вызов концепции о том, что животные имеют единую меру биологического возраста. Вероятно, у людей таких биомаркеров гораздо больше, чем у нематод. Поэтому ученые считают, что исследователи старения у людей должны сосредоточиться на измерении влияния вмешательств на функциональные результаты, а не пытаться разработать шкалу «биологического возраста».

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