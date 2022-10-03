Зеленский заявил об освобождении двух сел в Херсонской области 3.10.2022, 9:27

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Владимир Зеленский

ВСУ развивают успех на южном направлении.

Вооруженные силы Украины освободили два населенных пункта оккупированной Херсонской области — Архангельское и Миролюбовку. Об этом в обращении к нации по итогам 221-го дня войны заявил президент Украины Владимир Зеленский:

— Каждый день как минимум дважды — утром и вечером — я получаю отчеты от наших военных. На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках нашей оборонной операции. Наиболее медийной сейчас стала история освобождения Лимана Донецкой области. Но успехи наших воинов не ограничиваются только Лиманом.

Это, знаете, такая тенденция… Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг — о русском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает. Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины. Ибо каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет за это отвечать.

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