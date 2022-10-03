Даже тарологи предсказывают Лукашенко крах, если он отправит белорусов на войну в Украину 2 3.10.2022, 9:37

1,062

«Границы украинского государства достаточно сильно укреплены».

В последнее время в Украине и Беларуси стали популярными блогеры, которые делают расклады карт таро на различные политические и военные темы. Относится ли к таким вещам серьезно — личное дело каждого человека, но даже карты, как заявляет украинская таролог Елена Бюн, не сулят Лукашенко ничего хорошего:

— Карты таро показали, что когда самопровозглашенный диктатор даст команду идти воевать в Украину, то такое решение сразу потерпит крах и приведет к большим жертвам.

Об этом таролог рассказала на своем YouTube-канале.

По словам Елены Бюн, границы украинского государства достаточно сильно укреплены:

— Украинские военные силы просчитывают все варианты ситуации, которая может сложиться со стороны Беларуси. Более того, у нас уже есть четко просчитанный план, как будем действовать в случае нападения. И карты говорят, что он достаточно мудр, но его по понятным причинам держат в секрете.

Впрочем, в предсказании таролога нет ничего такого, что бы не говорилось в прогнозах украинских и белорусских военных экспертов.

Да и логика вещей подсказывает подобное развитие событий. Тут, как говорится, «к гадалке не ходи».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».