СМИ: Разведка НАТО предупредила союзников о возможном пуске Россией ядерной суперторпеды «Посейдон» 29 3.10.2022, 9:43

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Торпеда оснащена ядерной боеголовкой и способна вызвать «радиоактивное цунами».

Разведка НАТО разослала наиболее важным союзникам отчет о перемещениях подлодки «Белгород». Как пишет итальянская газета La Repubblica, разведка опасается, что с АПЛ может быть произведен пуск суперторпеды «Посейдон», которую называют «оружием апокалипсиса». Торпеда оснащена ядерной боеголовкой и способна вызвать «радиоактивное цунами», отмечает издание. Эффект от ее пуска специалисты сравнивают с запуском межконтинентальной баллистической ракеты, отмечает The Insider.

La Repubblic пишет, что созданные США системы с инфракрасными датчиками для отслеживания ракетных пусков в случае с «Посейдоном» окажутся бесполезными, поскольку «суперторпеда» спроектирована так, чтобы излучать очень мало тепла. Она бесшумно двигаться со скоростью более 100 км/ч», отмечает La Repubblica.

Подлодка «Белгород» была спущена на воду в Северодвинске в 2019 году. Летом 2022 года ВМФ России получил первую субмарину. 184-метровая субмарина «Белгород» является самой длинной из ныне существующих подлодок, сообщал ранее CNN. Ее длина превышает даже размер американских подлодок класса Огайо (171 метр). Эти субмарины входят в состав стратегических ядерных сил США. Российскую лодку удлинили «с целью размещения первых в мире торпед с ядерным вооружением и оборудования для сбора разведывательной информации», отмечает CNN.

Ядерные торпеды «Посейдон» называют оружием «Судного дня». О них стало известно после того, как в 2015 году на российском телевидении была «случайно» показана страница презентации проекта, тогда еще носившего название «Статус-6».

Однако, как выяснили спецслужбы США, «утечка» была преднамеренной. По мнению американских чиновников, показ ядерной торпеды был частью плана, направленного на то, чтобы отговорить США от развертывания противоракетной обороны в Европе.

ТАСС писал, что «Посейдон» может нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн. Это в 100 раз больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму, и в 10 раз больше, чем у последней версии ядерной бомбы B61, разработанной в США.

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