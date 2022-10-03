Скандалы в российской армии продолжаются: генерал заявил о масштабных кражах 24 3.10.2022, 9:56

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Со складов пропали полтора миллиона комплектов формы.

Бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа РФ, депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев заявил об исчезновении со складов полутора миллионов комплектов военной формы. Он сказал, что ему «до сих пор непонятно, куда они делись».

После начала мобилизации в России из регионов регулярно приходят сообщении о нехватке базового обмундирования для военных, аптечек, обуви и военной формы. «Оно все было, оно куда испарилось-то? Это никто нигде никак ничем не может объяснить!» — прокомментировал это депутат. Его слова приводит «Сибирь.Реалии».

24 сентября министерство обороны сообщило о переводе на другую работу заместитель министра, генерала армии Дмитрия Булгакова, отвечавшего за материально-техническое обеспечение вооруженных сил. Он занимал пост с 2008 года, о его новой должности ничего не сообщалось.

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