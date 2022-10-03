закрыть
3 октября 2022, понедельник, 11:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В ГАИ рассказали, как получить водительское удостоверение международного образца

7
  • 3.10.2022, 9:57
  • 4,836
В ГАИ рассказали, как получить водительское удостоверение международного образца

Это регламентируется обновленным законом о дорожном движении.

В ГАИ сообщили, что в Беларуси можно будет получить водительские удостоверения международного образца. Об этом начальник отделения Главного управления ГАИ МВД Беларуси Вероника Романькова рассказала в эфире БТ.

Представитель ГАИ пояснила, что это регламентируется обновленным законом о дорожном движении, изменения в котором вступили в силу с 22 сентября 2022-го. В частности, в Беларуси уже можно будет получать международные водительские удостоверения. Эти водительские права будут выполнены по международному образцу и в соответствии с пунктами Конвенции о дорожном движении 1968-го.

Выдавать международные водительские права в Беларуси будут на основе национальных. Сроком действия на 3 года.

- Срок действия либо на 3 года, либо до окончания действующего удостоверения, - подчеркнула Романькова.

Кроме того, представитель ГАИ напомнила, что с 27 октября в Беларуси вступят в силу и новые Правила дорожного движения 2022.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина