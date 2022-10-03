В ГАИ рассказали, как получить водительское удостоверение международного образца 7 3.10.2022, 9:57

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Это регламентируется обновленным законом о дорожном движении.

В ГАИ сообщили, что в Беларуси можно будет получить водительские удостоверения международного образца. Об этом начальник отделения Главного управления ГАИ МВД Беларуси Вероника Романькова рассказала в эфире БТ.

Представитель ГАИ пояснила, что это регламентируется обновленным законом о дорожном движении, изменения в котором вступили в силу с 22 сентября 2022-го. В частности, в Беларуси уже можно будет получать международные водительские удостоверения. Эти водительские права будут выполнены по международному образцу и в соответствии с пунктами Конвенции о дорожном движении 1968-го.

Выдавать международные водительские права в Беларуси будут на основе национальных. Сроком действия на 3 года.

- Срок действия либо на 3 года, либо до окончания действующего удостоверения, - подчеркнула Романькова.

Кроме того, представитель ГАИ напомнила, что с 27 октября в Беларуси вступят в силу и новые Правила дорожного движения 2022.

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