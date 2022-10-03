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Россияне не смогут остановить наступление ВСУ под Херсоном: эксперт назвал причины

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  • 3.10.2022, 10:06
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Россияне не смогут остановить наступление ВСУ под Херсоном: эксперт назвал причины

Все они стали возможны благодаря кропотливой подготовке ВСУ.

Российские оккупационные войска не смогут сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины на правобережной Херсонской области по нескольким причинам.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Эксперт назвал три причины:

во-первых, система управления передовыми подразделениями работает на правобережке неэффективно, а в ряде локаций отсутствует как таковая;

во-вторых, отсутствует полноценное обеспечение передовых подразделений, и они не способны в таких условиях вести оборону без поддержки артиллерии;

в-третьих, большинство российских подразделений на правобережке истощенные и требующие восстановления боеспособности, они несли серьезные потери, а ротации и вывода не видели.

Все эти причины стали возможны благодаря кропотливой подготовке ВСУ условий для контрнаступления, отметил Коваленко.

«Правобережка – это ловушка для россиян, патово-суицидальная, о чем я говорю с июля. Вместо того, чтобы выбрать вариант и бежать, когда еще были мосты, они выбрали вариант остаться и сдохнуть. Точнее такой выбор сделало командование РОВ. Вот только бежать с правобережки оккупантам будет не так просто, как из Харьковской области или из-под Лимана. А потому, в скором времени мы с вами увидим большое количество видео как с групповыми заплывами брасом, так с их последствиями – утопленниками», – уверен эксперт.

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