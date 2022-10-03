Россияне не смогут остановить наступление ВСУ под Херсоном: эксперт назвал причины 3 3.10.2022, 10:06

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Все они стали возможны благодаря кропотливой подготовке ВСУ.

Российские оккупационные войска не смогут сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины на правобережной Херсонской области по нескольким причинам.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Эксперт назвал три причины:

во-первых, система управления передовыми подразделениями работает на правобережке неэффективно, а в ряде локаций отсутствует как таковая;

во-вторых, отсутствует полноценное обеспечение передовых подразделений, и они не способны в таких условиях вести оборону без поддержки артиллерии;

в-третьих, большинство российских подразделений на правобережке истощенные и требующие восстановления боеспособности, они несли серьезные потери, а ротации и вывода не видели.

Все эти причины стали возможны благодаря кропотливой подготовке ВСУ условий для контрнаступления, отметил Коваленко.

«Правобережка – это ловушка для россиян, патово-суицидальная, о чем я говорю с июля. Вместо того, чтобы выбрать вариант и бежать, когда еще были мосты, они выбрали вариант остаться и сдохнуть. Точнее такой выбор сделало командование РОВ. Вот только бежать с правобережки оккупантам будет не так просто, как из Харьковской области или из-под Лимана. А потому, в скором времени мы с вами увидим большое количество видео как с групповыми заплывами брасом, так с их последствиями – утопленниками», – уверен эксперт.

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