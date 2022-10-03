Для белорусских предпринимателей вводят существенные изменения 2 3.10.2022, 10:21

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Фото: RFE/RL

Будут ли они менять свой статус?

Представленный правительством законопроект о предпринимательстве отправлен на доработку. В документе, по мнению Лукашенко, должны быть более четко определены виды деятельности, которыми могут заниматься ремесленники, индивидуальные предприниматели и юрлица, пишет «Блог Гродно».

Изменения по упрощенной налоговой системе

С 2023 года для индивидуальных предпринимателей отменят возможность работать по упрощенной налоговой системе (УНС). У ИП будет несколько вариантов, как продолжить деятельность со следующего года. Если предприниматель работает без наемных работников, то он сможет перейти на налог на профессиональный доход, который как раз введут со следующего года. Чиновники должны еще уточнить, какие виды деятельности не будут подпадать под такой налог. При работе с физлицами этот сбор составит 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор будет в два раза выше — 20%. Повышенный налог будут взимать с суммы превышения, то есть с того, что больше 60 тысяч рублей.

Второй вариант — перейти на единую форму уплаты подоходного налога по повышенной ставке 18%. При этом формате возможно взять на работу до трех человек. Однако перейти на такой вариант работы можно будет не по всем видам деятельности. Еще один вариант, который будет доступен для ИП с 2023 года, — учредить микроорганизацию.

Дедлайн по установке платежных терминалов

Индивидуальные предприниматели, которые торгуют продовольственными товарами на ярмарках или с прилавков на рынке, к 1 января 2023 года должны установить платежные терминалы.

Сейчас работать без кассовых аппаратов еще можно тем, кто торгует некоторыми продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией на торговых местах на рынках или на ярмарках (например, в палатках). Однако к 1 января 2023 года эти ИП должны обзавестись платежным терминалом. Для этого они могут использовать смартфоны и планшеты с необходимым программным обеспечением.

Фактически после этой даты продавать что-либо без использования платежных терминалов можно будет только физлицам. Все субъекты хозяйствования — ИП и компании — должны будут иметь платежные терминалы.

Какие еще новшества могут ввести для ИП

Тем временем чиновники обсуждают возможность увеличить ставки единого налога, а в качестве основного налогового режима использовать подоходный налог с увеличением его ставки с 16 до 20%, а с 2024 года — до 25%. Иными словами, налоговая нагрузка на предпринимателей может увеличиться еще больше. А учитывая падение экономики, их финансовое состояние вряд ли будет улучшаться. Пока эти предложения по увеличению налогов для ИП отправили на доработку.

Также чиновники хотят отменить для индивидуальных предпринимателей ограничения по переходу с уплаты единого налога на общий порядок налогообложения. Для этого задним числом — с 1 апреля этого года — могут ввести возможность, чтобы ИП могли выбирать, какой налог уплачивать — или единый сбор, или подоходный. Для этого 20 сентября депутаты парламента приняли в первом чтении законопроект, который касается корректировки Налогового кодекса. Если депутаты примут и во втором чтении, то его направят в Совет Республики. Если документ и тут утвердят, то он должен уйти на подпись Александру Лукашенко.

Станут ли предприниматели создавать юрлица?

Власти хотят создать систему экономических и административных стимулов, чтобы индивидуальные предприниматели активнее регистрировались в качестве юридических лиц. Станут ли ипэшники менять статус или закроются? Газета «Белорусы и рынок» узнала мнение экономиста, председателя Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергея Балыкина.

— Сейчас непонятно, какие виды деятельности разрешат самозанятым, какие условия будут определены в нормативных актах, как будет осуществляться расчет самозанятых с юрлицами, в целом выгодно ли будет индивидуальному предпринимателю становиться самозанятым или юрлицом.

Поэтому трудно спрогнозировать, сколько ипэшников закроется, а сколько перейдет в юрлица и самозанятые. Нормативные акты у нас по традиции могут принять в ночь с 31 декабря на 1 января.

Таких прецедентов было немало, вспомнить хотя бы Налоговый кодекс, который опубликовали в канун Нового года. Сидишь за праздничным столом, пьешь шампанское, закусываешь оливье и попутно смотришь, что там на pravo.by опубликовали.

Думаю, в течение новогодних каникул люди изучат нормативку и будут решать, куда им двигаться дальше. Полагаю, индивидуальные предприниматели выберут каждый свой вариант. Кому-то будет выгодно создание юрлица, а кому-то — использовать общую систему налогообложения. Ведь можно привести много примеров, когда переход на общую систему налогообложения приводил даже к снижению уплачиваемого налога, например, когда предприниматель может воспользоваться целым спектром льгот и вычетов, предусмотренных Налоговым кодексом. Кто-то решит стать самозанятым. Возможно, удастся сохранить два статуса: статус ИП и самозанятого.

Самый главный момент, который я хотел бы отметить: зачем все это нужно делать? Если ИП создаст юрлицо и будет применять упрощенную систему налогообложения, то поступления в бюджет останутся на том же уровне — ставка налога при УСН для юрлиц остается прежней. Если же ИП станут самозанятыми и будут платить налог на профессиональный доход, то они отдадут 10% своей выручки, и в эту сумму уже войдут отчисления в ФСЗН. Поэтому и в этом случае государство вряд ли что-то выиграет.

По моему мнению, проводимая кампания бессмысленна. Это как переодевание одних и тех же штанов.

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