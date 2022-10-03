ISW: Кадыров и Пригожин подорвали лидерство Путина 3.10.2022, 10:22

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Глава Кремля, вероятно, это осознает.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и «повар Путина», контролирующий ЧВК «Вагнер», Евгений Пригожин своими заявлениями после освобождения Украиной Лимана повредили и без того уязвимые нарративы Кремля, считают в Институте изучения войны (ISW). В новом отчете говорится, что публичные высказывания указанных лиц, вероятно, публично взорвали лидерство российского президента Владимира Путина.

Так, 1 октября Кадыров заявил, что российское военное командование не способно оперативно отреагировать на обострение ситуации вокруг украинского Лимана Донецкой области. Он выразил мнение, что РФ должна «освободить» уже аннексированные ею территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой дальности. Пригожин в свою очередь повторил критику Кадырова в отношении российского военного руководства. Как утверждают в ISW, сосредоточенность Запада на призывах Кадырова по поводу ядерного оружия скрыла истинную важность этих заявлений.

«Кадыров и Пригожин являются добросовестными членами небольшой группы лидеров, которую россияне называют силовиками — людей со значительной базой власти и членством или прямым доступом к ближайшему окружению Путина. У Кадырова есть история безответственных заявлений и хвастовства, которые не всегда попадают в заголовки или формируют нарративы в России. Пригожин тоже не является доминирующим голосом, хотя в последние недели его популярность возросла. Но их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали нарратив Кремля, пытавшегося смягчить удар поражения вокруг Лимана», – объяснили в Институте изучения войны.

Указано, что эти двое, возможно нечаянно, публично взорвали лидерство Путина. В частности, Кадыров нацелился на командующего Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина и обвинил начальника Генштаба, генерала армии Валерия Герасимова в сокрытии провалов первого в Лимане. Путин публично выразил свое доверие Лапину, когда Минобороны РФ объявило о победе Лапина под Лисичанском 24 июня. В то же время, западные военные чиновники также сообщили, что Путин принимал оперативные военные решения в Украине и руководил своим военным командованием.

«Таким образом, Путин, вероятно, ответственен за решение не только не усиливать группировку в Лимане, но и пытаться его удержать – это факты, вероятно, известные по крайней мере нескольким людям из его ближайшего окружения. То есть прямое нападение Кадырова на Лапина является косвенным нападением на Путина, осознает это лидер Чечни или нет. Путин и его рупоры были крайне немногословны по поводу деятельности военных командующих или их замен, что делает заявление Кадырова и его эхо Пригожина особенно примечательными», – добавили в ISW.

В Институте изучения войны считают, что Путин, вероятно, осознает опасный путь, по которому начали идти Кадыров и Пригожин. Это вызвало отпор подконтрольных Кремлю голосов и милитарных блоггеров против прямой критики военных командований. Федеральные телеканалы охарактеризовали заявления Кадырова против Лапина как «достаточно резкие», а милблогеры утверждали, что большую ответственность за поражение несет Минобороны РФ, утверждая, что Лапин не командовал Лиманским гарнизоном.

Следствием этого может стать то, что сообщество милблогеров может начать взрывать нарративы Путина для его основной аудитории на фоне поражений и неудач российской войны в Украине. Тем более что их нарративы распространяются на СМИ, контролируемые Кремлем.

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