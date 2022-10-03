Странный объект зацепился за вертолет Ingenuity на Марсе 1 3.10.2022, 10:27

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В NASA пока не знают, что это.

Необычный предмет зафиксировала навигационная камера марсианского летательного аппарата, но он уже отпал и не нанес никаких повреждений вертолету.

Ученые NASA сбиты с толку и пока не могут точно сказать, что за инородный предмет зацепился за «ногу» вертолета Ingenuity. Этот объект, который похож на кусок ткани «увидела» навигационная камера летательного аппарата (Navcam) в время последнего на сегодня 33 полета на Марсе. Во время предыдущего полета этого предмета не было видно, пишет Express.

Во время 33 полета на Марсе вертолет Ingenuity поднялся на высоту 10 метров над поверхностью, находился в воздухе почти 56 секунд и за это время успел преодолеть расстояние в почти 111 метров. Скорость полета составляла 4,75 м/с.

Инородный объект, который похож на кусок ткани, можно увидеть на составленном из изображений камеры вертолета видео. Уже известно о том, что этот странный предмет оторвался от посадочной опоры вертолета Ingenuity и упал на поверхность Марса. Также в NASA сообщили, что никаких повреждений «нога» вертолета или сам аппарат во время этого инцидента не получили.

There's something on your foot, #MarsHelicopter! 👀

We’re looking into a bit of debris that ended up on Ingenuity's foot during its latest aerial commute. As shown in the GIF, it eventually came off and did not impact a successful Flight 33. https://t.co/S78Chpo2uO pic.twitter.com/oFnRUBy4aq — NASA JPL (@NASAJPL) October 1, 2022

Пока что в NASA не пришли к единому мнению, что это может быть за инородный предмет. Сейчас все усилия команды Ingenuity нацелены на то, чтобы выяснить источник происхождения странного предмета.

Но у некоторых экспертов есть одно предположение. Сам вертолет вместе с марсоходом Perseverance отправились на Марс в 2020 году, а уже в начале 2021 года они приземлились на Марсе и в апреле прошлого года вертолет совершил свой первый полет. Важно уточнить, что к вертолету команда ученых еще на Земле прикрепила небольшой кусок ткани, который был взят с крыла первого самолета на планете – самолета братьев Райт.

Возможно этот кусок ткани отвалился от кабеля под солнечной панелью вертолета, не выдержав экстремальных условий на Марсе. Но пока это только догадка, и расследование инцидента продолжается.

Маленький летательный аппарат является надежным помощником марсохода Perseverance, вместе с которым они исследуют кратер Езеро в поисках древней микробной жизни. Данные, полученные с вертолета, помогают команде марсохода составлять наиболее безопасные маршруты путешествия для аппарата на поверхности.

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