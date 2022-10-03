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Появились подробности инцидента в Борисове, где кондуктор избила пассажира

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  • 3.10.2022, 11:01
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Появились подробности инцидента в Борисове, где кондуктор избила пассажира

Готовятся документы на ее увольнение, но не за факт агрессии.

В Сети появилось видео, на котором кондуктор автобуса в Борисове с использованием нецензурной лексики пинает пассажира. Мужчина просит водителя о помощи, другие пассажиры снимают происходящее на видео.

По словам очевидцев, мужчина не нашел монет, чтобы расплатиться за проезд без сдачи. Кондуктор очень сильно разозлилась.

— Мы в ужасе от этой ситуации и просим прощения у пассажира, — прокомментировал ситуацию МЛЫН.By директор филиала «Автобусный парк № 3» ОАО «Миноблавтотранс» Александр Слаек. — Но разобраться до конца в ситуации пока нет возможности. Эта кондуктор уже пятый день не выходит на работу и на телефонные звонки не отвечает.

По словам директора, сейчас готовятся документы на ее увольнение — но не за агрессию по отношению к пассажиру, а за прогулы.

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