Глава Пентагона лично предупредил Шойгу 3.10.2022, 11:13

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Ллойд Остин

Фото: AFP

Другие члены правительства США недавно передавали аналогичные сообщения России.

Глава Пентагона Ллойд Остин осудил «бряцание ядерным оружием» со стороны РФ и отметил, что пока не видит признаков того, что кремлевский диктатор Владимир Путин готовит такой удар.

В интервью CNN Остин сообщил, что решение о применении ядерного оружия в России принимает один человек — Путин.

По словам главы американского оборонного ведомства, в частных разговорах с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу он предостерегал не «идти по этому пути и не вести себя так безответственно».

Остин сказал, что он не разговаривал с Шойгу в последние дни, но сказал, что другие члены правительства США «недавно передавали аналогичные сообщения России».

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