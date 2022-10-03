Анализ ДНК египетских мумий показал любопытные результаты 1 3.10.2022, 11:40

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Исследователи нашли ответ на очередную загадку истории.

Исследовав митохондриальную ДНК 150 египетских мумий, эксперты обнаружили больше совпадений с современными палестинцами, израильтянами, ливанцами и сирийцами, чем с египтянами, пишет НВ.

Изученные мумии датируются 1388 г до н. э. — I ст. н.э. Международная команда исследователей хотела понять, оставили ли македоняне, ассирийцы и прочие захватчики след в ДНК древних египтян.

Выяснилось, что нет. Несмотря на разнообразие внешнеполитических процессов, окружавших Египет, геном мумий на протяжении полутора тысяч лет особо не менялся.

Исследователи не остановились на полученном результате и решили сравнить ДНК древних и современных египтян. И нашли у них не слишком много общего.

Выяснилось, что в наши дни в стране пирамид встречаются те наборы генов, которых у предков не было — в 20% случаев ученые видели свойственный народностям юга Африки геном.

«Это говорит о том, что увеличение потока генов из Африки к югу от Сахары в Египет произошло в течение последних 1500 лет», — сказал соавтор Стефан Шиффельс из Института науки истории человечества им. Макса Планка.

Изучение останков и захоронений древних египтян часто помогает ответить на загадки истории. Но порой после этого остается еще больше вопросов — как это было в случае с изучением недавно найденного саркофага казначея Рамзеса II.

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