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Минздрав разрешил вернуться к работе «Нордину» и «Трем Дантистам Плюс»

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  • 3.10.2022, 11:47
Минздрав разрешил вернуться к работе «Нордину» и «Трем Дантистам Плюс»

Но приостановил работу еще одного центра.

Лечебно-контрольный совет Минздрава разрешил возобновить действие лицензий на медицинскую деятельность ООО «Медицинский центр «Нордин» и ООО «Три Дантиста Плюс», сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минздраве напомнили, что деятельность «Нордина» и «Три Дантиста Плюс» была приостановлена с 15 августа из-за за грубых нарушений законодательства о лицензировании, законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

«Проанализировав и обсудив материалы проверок, представленные повторными комиссиями Минздрава, лечебно-контрольный совет пришел к выводу, что все выявленные нарушения устранены», — говорится в сообщении.

При это Минздрав с 14 октября приостанавливает действие лицензии ОДО «Элитон плюс». Отмечается, что комиссия выявила в медцентре грубые нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

и лицензировании:

• нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм и правил;

• отсутствие договоров на техническое обслуживание и ремонт медицинской техники;

• отсутствие медицинской документации, наличие и ведение которой требуются для выполнения работ и (или) оказания услуг, составляющих лицензируемую деятельность;

• непредставление в Министерство здравоохранения в течение месяца со дня назначения документов о назначении на должности медицинских работников иных работников вместо заявленных при получении лицензии.

«Выявленные недостатки и нарушения по совокупности могут повлечь причинение вреда государственным или общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан, субъектов хозяйствования либо создать угрозу причинения такого вреда», — говорится в заявлении.

Напомним, 13 мая в медцентр «Нордин» и к его основателю Дмитрию Сайкову пришли силовики из Департамента финансовых расследований КГК. Как впоследствии объяснили в ведомстве, в центре обнаружили нарушения при проведении ортопедических вмешательств и факты уклонения от уплаты налогов. Позже в КГК анонсировали новые проверки частных медцентров: якобы в них нередко завышают цены и навязывают пациентам ненужные услуги.

Кроме того, 16 мая Минздрав после проверок приостановил лицензию медцентров «Лодэ» и «Клиника А1». Центр «Лодэ» отстоял лицензию и спустя месяц возобновил работу, однако еще в начале июля его счета оставались заблокированными Департаментом финансовых расследований КГК. А вот «Клиника А1» в итоге была закрыта.

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