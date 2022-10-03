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Генералы-ястребы начали клевать Путина?

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 3.10.2022, 11:54
  • 1,962
Генералы-ястребы начали клевать Путина?
Андрей Гурулев

В РФ построили «черную дыру».

Похоже, что в РФ в госдумовском гнезде из яйца СВО народился «ястреб»- «правдоруб» - генерал-лейтенант запаса, бывший командующий 58-й армией, депутат Андрей Гурулев.

Текущие задачи «спецоперации» он описывает так, нарываясь словом «война» на уголовное дело об оскорблении армии:

«Пора уходить от батальонных тактических групп, сегодня не локальная война, пора собрать и работать полками, бригадами, дивизиями, полнокровными армиями».

И еще Андрей Гурулев возмущается:

«Мы должны получать ответы на ключевые вопросы. Мне до сих пор непонятно, куда делись полтора миллиона комплектов, которые хранились на пунктах приема личного состава. Откуда проблемы с формой, еще с чем-то? Это никто никак не собирается объяснить!»

Кого он спрашивает? Путина, что ли? Почему он при поддержке таких, как «единоросс» Гурулев, построил систему, где, как в «черной дыре» пропадают ценности и это «никак не собираются объяснить».

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