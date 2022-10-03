«Стала разбираться во всех видах берушей» 1 3.10.2022, 12:13

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иллюстрационное фото

Как минчанка десять лет жила под квартирой, которую сдавали на сутки.

На волне повышенного спроса на аренду со стороны россиян некоторые белорусы всерьез задумались о том, чтобы начать бизнес по сдаче квартир на сутки. Однако у медали есть и другая сторона — это соседи, которые вынуждены жить в доме рядом с «суточниками». Свою историю о подобном соседстве журналистам realt.by рассказала читательница — минчанка Ирина. Она прожила под арендной квартирой почти 10 лет и свою жизнь называет не иначе, как ад.

«Как-то ночью из квартиры раздался душераздирающий крик»

При воспоминании о тех временах у нашей собеседницы начинается тахикардия. Проблемы с сердцем она связывает именно с тем периодом жизни. Женщина около 10 лет прожила под посуточной однушкой. Говорит, что это — такой ад, который даже врагу не пожелаешь.

Ирина с мужем жила в однокомнатной квартире в доме в районе метро «Академия наук». Так как квартира находилась в популярном у жителей и гостей города месте, несколько однушек в доме сдавались в аренду. Ирина отхватила «бинго» - квартиранты проживали и под, и над ней. Но если квартира снизу сдавалась «в долгую» и никаких проблем не доставляла, то однушку сверху можно было арендовать на сутки. Про свою жизнь женщина вспоминает так:

— Когда ты живешь в однокомнатной квартире, уйти и спрятаться тебе некуда, а сверху почти всегда стоит круглосуточный шум. Перерывы в шуме были — на уборщицу, и это тоже жесть. Она прибегала в квартиру в любое время суток, пылесосила, торопилась, все швыряла, потому что под окнами своего заселения ожидала уже следующая партия квартирантов.

Несмотря на то, что сдаваемая квартира была небольшой, наша собеседница говорит, что одинокие или семейные туристы (мечта арендодателя) в ней останавливались не часто. В целом, путешественники были скорее исключением из правил. В основном квартиру снимали веселые компании, чтобы «побухать». Были толпы и до 20 человек.

— Как-то ночью из квартиры раздался душераздирающий женский крик. Там происходило явно что-то нехорошее. Тогда мы впервые вызвали милицию, но от шума это нас не избавило. Квартира крутилась где-то в рекламе и сдавалась постоянно. Тихо было только в редкие дни, и еще более редкие ночи. Один раз нас жестко затопили. После того случая нам дали телефон какого-то «диспетчера», чтобы мы звонили в критических ситуациях, но это проблему также не решило. Бывало, что кто-то приезжал, выгонял из квартиры толпу подростков, но это было всего пару раз. Чаще всего «диспетчер» просто не брал трубку.

Конечно, с шумными соседями пытались бороться. Много раз жильцы писали насчет квартиры в разные инстанции, в районную администрацию, в Мингорисполком, много раз вызывали милицию. Но стражи правопорядка обычно приезжали, сочувствовали, пожимали плечами и уезжали.

— Видимо, арендаторов инструктировали перед заселением, и дверь они никому не открывали. Первые пару лет квартира сдавалась нелегально. По документам ее собственником была бабушка «божий одуванчик», которая все отрицала или вообще говорила, что это она сама так шумно отдыхает. Потом с нами стали общаться другие люди, и мы выяснили, что жилье сдано в субаренду.

«Стала разбираться во всех видах берушей»

Женщина рассказывает, что за время жизни под арендной квартирой стала разбираться во всех видах берушей. Их заказывали на китайских сайтах, просили у знакомых привезти из-за границы. Кстати, если кого интересует, то самый лучший результат показали беруши фирмы Mack’s. Опытным путем выяснилось, что они помогают не слышать шумы до 30 децибел. Правда, от долгого использования берушей, начинали болеть уши. Ирина вспоминает, что они с мужем постоянно не высыпались, ходили нервные и злые.

— Разборки с соседями шли почти каждый день. В какой-то момент дурдом дошел до того, что субарендаторы написали встречное заявление на нас — мол, мы залили им клеем замок. Это вранье не сработало, но война продолжилась.

Более действенный инструмент влияния на недобросовестных арендодателей появился несколько лет назад с принятием поправок в Жилищный кодекс. Так, если собственник в течение года три и более раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями, можно было вести речь о возможности его выселения через суд. Первый штраф шумные соседи жильцов дома на «Академии наук» получили тогда, когда приехавший по вызову наряд сам оказался под впечатлением от происходящего бедлама.

«Да, это был маразм, но при наличии собственной квартиры, мы были вынуждены искать съемное жилье»

Когда Ирина забеременела, нервы у семьи сдали окончательно. При наличии собственной квартиры им пришлось снимать жилье.

— Да, это был маразм, но мы выбрали спокойную жизнь. Снимали квартиру около года в Зеленом Луге, отсыпались и не могли поверить своему счастью. Тишина!

Когда супруги съехали на временное жилье, с ними связался мужчина, который извинился за доставленные неудобства и предложил урегулировать проблему. Скорее всего, это было связано с тем, что собственнику стали приходить реальные штрафы.

— Тот мужчина искренне попросил прощения и даже пообещал, что сдаст квартиру на длительный срок. Но, честно говоря, мы уже так устали от постоянных разборок, ни вот что не верили и просто побоялись возвращаться в ту квартиру.

История с кошмарным соседством для Ирины закончилась тем, что она с семьей переехала в свою трехкомнатную квартиру. Выбирая район для жизни, женщина даже специально изучала популярные у «туристов» улицы, чтобы снова не нарваться на «посуточников».

— Сейчас никаких квартир на сутки возле меня нет. Соседи по дому, бывает, тоже по выходным шумят, но нас это уже никак не беспокоит. Это — мелочь, по сравнению с тем, что было. Тем более, я знаю, что в понедельник им надо на работу.

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