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Безнадежность для оккупантов

  • Константин Машовец
  • 3.10.2022, 12:20
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Безнадежность для оккупантов

Российские войска вплотную приблизились к падению еще одной захваченной «крепости».

Насколько я понял, те 3 БТГр 2-й ОВА, которые по замыслу российского командования должны были стабилизировать ситуацию на Сватовском направлении, с поставленной задачей справились лишь частично.

Кризис нарастает

Более того, судя по тому, как развиваются события, кризис для российских войск в этой операционной зоне отнюдь не остановлен и продолжает развиваться в отрицательном для россиян ключе.

Очевидно, что в ночь на 2 октября и вечером 1 октября российское командование настойчиво вытягивало остатки своей Лиманской группировки на Кременную. Честно говоря, я думал оно примет несколько иное решение (ибо, на мой взгляд, более логичным выглядело бы отступление этих сил и средств на Невское и Макеевку).

По моей информации, россиянам удалось вытащить не более 1,5 – 2 «сводных батальонов», главным образом из состава 752-го МСП 3-й МСД, 13-го и 16-го БАРС-ов и остатков «татктической группы 208-го стрелкового полка мобрезерва 2-го АК», а также, возможно, до 1-й гсабтр из состава 147-го САПа.

По сути, то, что отбежало из Лимана, на сегодняшний день является конгломератом абсолютно разбитых и небоеготовых частей и подразделений. Их объединение в так называемую «сводную тактическую группу» имело смысл исключительно как средство совместного прорыва из полуокружения. Но сейчас они под прикрытием 2-х БТГр 21-й МСБр 2-й ОВА, удерживающих фронт в районе Ямполевки и западных и юго-западных окрестностей Кременной, пытаются «привести себя в порядок» к северо-востоку от Кременной.

План спасения крыс с корабля

На мой взгляд, при принятии решения по основному направлению отвода главных сил своей лиманской группировки российскому командованию пришлось решать достаточно сложную дилемму. И оно, на мой взгляд, в этом случае поступило достаточно адекватно. Объясню.

Дилемма эта заключалась в том, что отводить можно было либо на север в направлении Макеевки (то есть непосредственно на Сватовский район обороны), либо на Кременную (с перспективой использования этих сил и средств в дальнейшем для обороны Северодонецка). Российское командование выбрало второй вариант.

На первый взгляд, кажется, что это объективно уменьшает возможности россиян удержать район Сватово. И действительно, 2 БТГр из состава 144-й МСД, которые сейчас ведут жесткие и напряженные встречные бои с наступающими передовыми подразделениями ВСУ в районе юго-восточнее Боровой и на ее южных окрестностях, а также еще 1 БТГр 3-й МСД которая пытается сдержать наступление ВСУ с Купянского плацдарма. Очевидно в перспективе рано или поздно будут вынуждены отступить непосредственно к Сватово.

Хотя бы потому, что ВСУ продолжают продвигаться западнее Макеевки (в районе схода границ трех областей – Харьковской, Луганской и Донецкой), а также непосредственно с Купянского плацдарма вдоль дороги Н-26 в общей дирекции Песчаное – Новая Тарасовка.

Безнадежность для оккупантов

Да, уважаемые, вы правильно догадываетесь. Сватово россиянам в ближайшей перспективе не удержать. Дополнительная БТГр из состава 30-й МСБр 2-й ОВА может лишь оттянуть момент его освобождения, но не остановить.

Главное действующее лицо всего этого «праздника» – 20-я ОВА Западного военного округа сейчас, грубо говоря, размазана всеми своими 6 – 7-ми БТГр-ми 3-й и 144-й МСД, в которых наличие личного состава составляет в среднем по 30 – 40% от штатной численности, по очень широкому для нее фронту: от поселка Пески на границе до самого Рубежного. Вряд ли она будет способна удержать район Сватово (особенно в условиях наступления ВСУ сразу на нескольких участках).

Да, есть еще до 4 – 5-и БТГр 1-й гвардейской танковой армии, отошедших в эту зону в период «перегруппировки» с Харьковщины, а также до 2-х «сводных» батальонов 6-й ОВА, оказавшихся здесь по той же причине. Но не зря отведены в северо-восточную часть Луганской области, потому что их состояние боеспособности, скажем так, сейчас выглядит достаточно дискуссионным (например, в танковых БТГр-ах 1-й гвардейской танковой армии осталось по 25 – 30% от штатного вооружения и военной техники) .

Сейчас их главная забота – удержать фронт севернее украинского Купянского плацдарма силами 2 – 3-х «сводных» БТГр. Поэтому в деле «обороны Сватово» они помощники так себе. Тем более что ВСУ форсировали Оскол и у Двуречной, и если российское командование попытается оттянуть эти силы и средства на юго-восток, к Сватово, то они явно будут способны тут же сами перейти в наступление.

Все эти нюансы, насколько я понял, российское командование учло и приняло вполне обоснованное решение – отвести лиманскую группировку (или, лучше сказать, то, что от нее осталось) на Кременную и Рубежную.

Ведь так будет от нее больше толку в среднесрочной перспективе. Ведь очевидно, что оборона Сватово, Старобельска и всей северной части Луганской области будет иметь смысл для противника только до того момента, пока ВСУ не перейдут в наступление по общей дирекции Кременная – Рубежное – Новоайдар – Городище или не приступят непосредственно к вопросу Северодонецка.

Начиная со 2 октября, военный смысл удерживания Сватово для противника начинает стремительно уменьшаться. Отражением именно этой тенденции является решение российского командования о направлении отвода сил его Лиманской группировки не на север, а на восток.

Константин Машовец, Facebook

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