МВД внесло в «список экстремистов» погибшего политзаключенного
- 3.10.2022, 12:26
- 2,230
Причем в списке отмечено, что он «отбывает наказание».
5 января 43-летний житель Сморгони Дмитрий Дудойть, отбывавший наказание на химии, прыгнул с моста в Могилеве и разбился, заметила «Вясна».
Это произошло, когда он возвращался из поликлиники без сопровождения. МВД внесло его в «список экстремистов».
Почти спустя 10 месяцев после смерти мужчины его внесли в так называемый «перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности».
Причем в нем отмечено, что Дудойть «отбывает наказание».