МВД внесло в «список экстремистов» погибшего политзаключенного 3.10.2022, 12:26

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Дмитрий Дудойть

Причем в списке отмечено, что он «отбывает наказание».

5 января 43-летний житель Сморгони Дмитрий Дудойть, отбывавший наказание на химии, прыгнул с моста в Могилеве и разбился, заметила «Вясна».

Это произошло, когда он возвращался из поликлиники без сопровождения. МВД внесло его в «список экстремистов».

Почти спустя 10 месяцев после смерти мужчины его внесли в так называемый «перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности».

Причем в нем отмечено, что Дудойть «отбывает наказание».

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