Борис Джонсон получил новую должность, связанную с Украиной
- 3.10.2022, 12:37
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В Киеве экс-премьера Великобритании называют большим другом.
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон станет новым главой группы дружбы с Украиной Консервативной партии.
Об этом пишет агентство «Европейская правда».
Нынешний глава группы, бывший министр культуры Джон Виттингдейл, объявил о своем преемнике на полях съезда Консервативной партии.
По его словам, Джонсон - «во многом очевидный и наиболее достойный человек, чтобы возглавить эту организацию, потому что он был первым человеком, не только в этой стране, но и во всем западном мире, так решительно выступившем в поддержку украинского народа» .
Сам Джонсон не участвовал в мероприятии. «Борис сожалеет, что не может быть с нами сегодня, но он выразил свою полную поддержку тому, во что мы все верим и нашей дальнейшей поддержке Украины», - сказал Виттингдейл.
После отставки с поста премьер-министра Джонсона президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на сотрудничество с ним «в его новом статусе».