Как ВСУ бьют оккупантов на Херсонщине 3.10.2022, 12:37

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Подробности контрнаступления, видео и карта боевых действий.

Вооруженные силы Украины развивают контрнаступление в Херсонской области. Под ударами ВСУ российская армия оставила десятки населенных пунктов. Военные эксперты не исключают, что украинские военные могут повторить успехи недавнего контрнаступления на Харьковском направлении, и делают прогнозы насчет освобождения Херсона.

ТСН.ua собрал подробности боевых действий на юге Украины.

В оперативном командовании «Юг» рассказали, что за последние дни Вооруженные силы Украины деоккупировали семь населенных пунктов в Херсонской области. Всего в области от оккупантов освобождено уже более полусотни населенных пунктов.

В ОК «Юг» сообщили, что ВСУ продолжают активные действия и держат инициативу.

«Авиация ВСУ нанесла семь ударов по противнику. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 340 огневых задач. Уничтожили 40 военнослужащих РФ, два танка, семь единиц автомобильной и бронированной техники», — говорят в ОК «Юг».

Также за прошедшие сутки противовоздушная оборона ВСУ сбила ударный вертолет Ка-52 в Бериславском районе Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября сообщил о деоккупации сел Миролюбовка и Архангельске. По словам президента, к успеху приложили руку его земляки из Кривого Рога — военные 129-й бригады территориальной обороны ВСУ.

2 октября стало известно, что в результате успешных действий ВСУ было освобождено село Золотая Балка на севере области.

Золотая балка, Херсонская обл.,

освобождение Украины продолжается!!! pic.twitter.com/rGyiV1SohR — Мітяй (@sgorlovki) October 2, 2022

Также в сеть попало видео, на котором бойцы ВСУ установили флаг Украины на памятник арбуза возле райцентра Нововоронцовка.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) обнародовали актуальную карту боевых действий на юге Украины.

Когда ВСУ могут освободить Херсон

Советник Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что положение оккупантов может вскоре ухудшиться еще больше.

«Злые русские языки закричали, что на Херсонщине какая-то беда с ними творится... Там беда, которая может стать бедой-бедой», — заявил Арестович.

Арестович добавил, что несколько ударов были нанесены по районам скопления живой силы россиян и их складам в Херсоне и Новой Каховке.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что контрнаступление на юге может приобрести такой же размах, который наблюдали в Харьковской области.

По его словам, подразделения ВСУ на Херсонском направлении продолжают наносить огневое поражение группировке противника.

«Насколько я понимаю, принято решение уничтожать ее постепенно, доводя до состояния небоеспособности, не рисковать нашими людьми и не штурмовать в лобовых атаках позиции российских войск», — отметил он.

Жданов подчеркнул, что для ударов по врагу применяется прежде всего авиация и артиллерия, но в перспективе контратакующие действия ВСУ могут приобрести такой же размах, как был на Слобожанском направлении, когда все началось с контратаки и закончилось освобождением большей части оккупированной территории Харьковской области.

Ранее французский генерал Доминик Тринкан предположил, что уже осенью украинские войска могут отбить весь правый берег Днепра в Херсонской области, включая областной центр.

«Россияне, кажется, удивлены методами, примененными против них украинской армией. Уничтожение складов боеприпасов и материально-технических узлов, в том числе железных дорог, значительно дестабилизировало их. Сегодня, если силы, расположенные к западу от Днепра, больше не будут получать снаряды, они больше не смогут защищаться. Если они больше не получат припасов, это будет драматично для некоторых подразделений. Я думаю, что до зимы украинцы могли бы захватить весь правый берег Днепра, включая город Херсон», — сказал он.

Как оккупанты реагируют на угрозу

Оккупационные власти на Херсонщине растеряны из-за контрнаступления ВСУ.

«Они не совсем понимают, что дает им этот референдум. Они просто выполнили указание сверху, но видят, что это не останавливает Силы обороны, не останавливает существенно продвигающиеся подразделения ВСУ на херсонском направлении», — рассказала представитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Как сообщила Гуменюк, российские войска на этом участке фронта не могут подтянуть резервы и усилить свою группировку, поскольку украинские военные держат под огневым контролем все логистические пути.

В то же время, в ОК «Юг» говорят, что оккупанты пытаются задействовать против ВСУ жителей захваченных территорий.

«На временно оккупированных территориях продолжаются мероприятия по мобилизации, в ходе которых оккупационные войска совершают подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста. На блокпостах усилена проверка документов, выезды из подконтрольных рашистам территорий максимально усложнены», — говорится в сообщении.

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