Сумбурная неделя для минской хунты 3.10.2022, 12:47

Режим внимательно наблюдает за процессами, происходящими в России.

Окончание прошлой недели было крайне сумбурным для Кремля и минской хунты, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Сумятицу в Кремле внесли те самые красные папочки с социологией от спецслужб. Внезапно оказалось, что отрицательные успехи Z-армии в Украине, самым громким из которых пока стала Лиманская операция, на фоне трансляции пафосной, но шизоидной речи из Кремля 30 сентября, приводят к падению рейтингов.

Сотни тысяч мобиков в алковойска оказались в том числе лишними ушами и сарафанным радио, которые распространяют информацию о более-менее реальном положении вещей на фронте. К вящему удивлению, для мобиков не хватает амуниции, техники и даже обмундирования, которого по бумагам на складах в избытке. Социология красных папочек (да, впрочем, и иная - хоть «Левада», хоть даже ВЦИОМ) показывают недовольство и страх российского общества перед мобилизацией не в диванные, а самые настоящие войска, которые отправляют не просто на фронт, а на убой.

И вот инфовойска начали истерить и даже требовать определить и наказать виновных. Им вторят повар и даже командир тикток-войск из Чечни. Под медиараздачу попало семейство Лапиных. Приведет ли это к кадровым перестановкам, пока непонятно. Но определенный раскол между военными, спецслужбами, ЧВК и Росгвардией наметился. Никто не хочет отвечать за провалы не только на фронте, но и внутри страны.

Могилизацию по указке окурка частично откручивают назад, параллельно объявляя, что в отдельных (особенно протестных) регионах более половины было призвано по ошибке. Свидетельства зверств, которые с самого начала войны распространяются в огромном количестве, все еще удобно называть фейками. В альтернативную реальность, апогеем которой является созыв Россией Совбеза ООН из-за нападения Украины на Харьковскую область, удобно верить для объяснения всего трэша, который происходит. Но сейчас сарафанное радио из розетки не выключишь. Видеосвидетельства бытовых и прочих условий в алковойсках, а также их скоростной утилизации на фронте разлетаются по соседям и ломают картинку телевизора.

Вместе с тем, обращаем внимание на то, что мобилизация привела к повышению недовольства не самим ее фактом для участия в преступной войне, а плохой подготовленностью и организацией процесса. Общество недовольно не перспективой попасть в рефрижератор, а тем, что путь туда не очень удобный.

Завершить войну Кремль не может, поэтому остается переформатировать мобилизацию (хотя бы медийно), повысить ставки с ядерным оружием и давить на союзника в Минске.

В Минске внимательно наблюдают за процессами, происходящими в России, и сохраняют молчание - как будто ничего не происходит. Но зачистку внутреннего поля с повышенным рвением продолжают. Проблема синепалого в том, что избранная Кремлем модель оформления аннексированных территорий Украины - сразу в свой состав, формально лишает любых оснований от выполнения союзнического долга - в альтернативной реальности Украина уже напала на союзника. Но Минск затаился.

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