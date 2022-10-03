Нобелевскую премию по медицине присудили за изучение эволюции человека 1 3.10.2022, 12:50

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Ее получил шведский биолог.

Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена шведскому биологу Сванте Паабо. Он удостоен награды за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов (приматов) и эволюции человека.

В пресс-релизе комитета уточняется, что господин Паабо сумел «секвенировать геном неандертальца, вымершего родственника современного человека». Ученый также обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминидов к homo sapiens после миграции из Африки около 70 тыс. лет назад. «Это имеет физиологическое значение и сегодня — например, влияя на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции»,— пояснил Нобелевский комитет.

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