закрыть
3 октября 2022, понедельник, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польше назвали освобождение Лимана унижением для России

  • 3.10.2022, 12:54
  • 4,024
В Польше назвали освобождение Лимана унижением для России

Бегство остатков российской армии из города — не просто оперативное поражение.

Освобождение украинскими защитниками Лимана от российских оккупантов — это унижение для страны-агрессора России, заявил глава отдела международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

Об этом сообщает RMF FM.

«Падение города, который был в руках россиян – на следующий день после того, как Россия объявила об аннексии территории – унизительно для России. Это означает, что в свете государственной доктрины Россия ведет войну на своей территории», — сказал он.

По его словам, это абсурд.

«Это, пожалуй, лучший комментарий по теме, сколько стоили аннексии Путина», — сказал он.

В минувшие выходные ознаменовались новыми важными успехами украинских военных на нескольких участках фронта. 1-2 октября ВСУ взяли под контроль и полностью зачистили Лиман (Донецкая область), а также существенно развили наступление в Херсонской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных
От Лукашенко необходимо требовать освобождения всех политзаключенных Наталья Радина