Украинские спецназовцы подбили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении 3 3.10.2022, 13:00

4,062

иллюстрационное фото

Вертолет совершил «жесткую посадку» в результате выстрела из ПЗРК.

Спецназовцы Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.

Об этом в Telegram сообщает СБУ.

«Тактическая группа наших спецов находилась на передовых позициях, контролируя район вероятного прохода вражеской авиации. И после появления в зоне поражения трех вертолетов один из российских Ка-52 совершил «жесткую посадку» в результате выстрела из ПЗРК», - сказано в сообщении.

В спецслужбе продемонстрировали видео уничтожения вражеского вертолета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».