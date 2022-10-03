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Украинские спецназовцы подбили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении

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  • 3.10.2022, 13:00
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Украинские спецназовцы подбили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении
иллюстрационное фото

Вертолет совершил «жесткую посадку» в результате выстрела из ПЗРК.

Спецназовцы Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.

Об этом в Telegram сообщает СБУ.

«Тактическая группа наших спецов находилась на передовых позициях, контролируя район вероятного прохода вражеской авиации. И после появления в зоне поражения трех вертолетов один из российских Ка-52 совершил «жесткую посадку» в результате выстрела из ПЗРК», - сказано в сообщении.

В спецслужбе продемонстрировали видео уничтожения вражеского вертолета.

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