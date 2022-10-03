Лукашенко потребовал «мобилизовать всех» 11 3.10.2022, 13:44

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Белорусских школьников собираются отправить на сельхозработы.

Александр Лукашенко потребовал от новых председателей райисполкомов, назначенных на должности 3 октября, провести мобилизацию всех, даже учащихся, на сельхозработы, передает его пресс-служба. По мнению белорусского диктатора, такой труд и «родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка».

Лукашенко потребовал качественно и в срок завершить уборочную кампанию, в частности по уборке картофеля, сахарной свеклы, кукурузы на зерно, льна.

«Мобилизуйте всех», — заявил он. Он подчеркнул, что это касается не только работников агропромышленных предприятий, при необходимости можно и нужно привлекать к уборке урожая учащихся, а то, как ему доложили, в некоторых школах запрещено привлекать учеников к таким работам.

«Большей дикости, Игорь Петрович, я представить не могу. Мы как-то пытаемся воспитать наших школьников, детей. На чем вы будете [воспитывать]? Болтовней? Болтовней не воспитаешь», — обратился он к главе своей Администрации Игорю Сергеенко.

Диктатор считает, что опыт прежних лет, когда подростки и молодежь помогали сельхозпредприятиям убирать урожай, был положительным.

При этом правозащитники обращают внимание на недопустимость использования принудительного труда детей.

Проблема использования детского труда в Беларуси актуализировалась после трагического происшествия в Молодечненском районе несколько лет назад. На колхозном поле сельхозпредприятия «Восток-Агро» во время сбора картофеля грузовик наехал на 13-летнюю школьницу. В результате полученных травм девочка погибла на месте.

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