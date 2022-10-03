Литва высылает временного поверенного в делах России

Литва высылает временного поверенного в делах России1
- 3.10.2022, 13:55
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Он должен покинуть страну в течение пяти дней.
В МИД Литвы 3 октября был вызван представитель посольства России в Литве. Ему вручили ноту об объявлении временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя персоной нон грата, сообщает МИД Литвы.
Дипломат должен покинуть страну в течение пяти дней.
«Недавние действия и заявления Сергея Рябоконя несовместимы со статусом дипломата, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях», — пояснили свое решение в МИД Литвы.
Неизвестно, какие именно высказывания и поступки Сергея Рябоконя вызвали раздражение МИД Литвы.