Литва высылает временного поверенного в делах России 1 3.10.2022, 13:55

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Фото: Charter97.org

Он должен покинуть страну в течение пяти дней.

В МИД Литвы 3 октября был вызван представитель посольства России в Литве. Ему вручили ноту об объявлении временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя персоной нон грата, сообщает МИД Литвы.

Дипломат должен покинуть страну в течение пяти дней.

«Недавние действия и заявления Сергея Рябоконя несовместимы со статусом дипломата, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях», — пояснили свое решение в МИД Литвы.

Неизвестно, какие именно высказывания и поступки Сергея Рябоконя вызвали раздражение МИД Литвы.

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