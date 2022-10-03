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На рейсах из Беларуси в Египет действуют новые нормы провоза багажа

  • 3.10.2022, 14:03
На рейсах из Беларуси в Египет действуют новые нормы провоза багажа
Фото: Charter97.org

Доплата за перевес невозможна.

С середины сентября рейсы Минск — Хургада и Минск — Шарм-эль-Шейх могут летать без дозаправки. Это сократило время в полете, но сказалось на нормах провоза багажа, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Республиканский союз туроператоров Беларуси (РСТО).

На рейсах из Беларуси в Египет действуют новые нормы провоза багажа: норма провоза багажа на 1 человека — 14 кг, ручной клади — 5 кг.

Дети до двух лет, вылетающие без покупки отдельного места не имеют права провоза багажа.

Семьи могут сдавать объединенный багаж, в этом случае вес одного багажного места не может превышать 23 кг.

Кроме того, к регистрации не принимаются багаж сверх установленной нормы, животные и спортивный инвентарь, исключение сделано только для детских колясок и инвалидных кресел.

«Доплата за перевес невозможна», — подчеркнули в РСТО.

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