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Бизнесмен Чиж написал заявление на своего сына и невестку

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  • 3.10.2022, 14:15
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Бизнесмен Чиж написал заявление на своего сына и невестку
Юрий Чиж

Опальный олигарх подозревает их в обмане.

Бизнесмен Юрий Чиж, которого 12 сентября выпустили из СИЗО, написал заявление на своего сына и невестку, сообщает «Наша Ніва».

Как рассказали изданию работники «Трайпл», Чиж еще до попаданию в тюрьму разорвал отношения с сыном, потому что подозревал его в каком-то предательстве — якобы тот что-то украл у него или обманул.

Но при этом он переписал свой дом в Дроздах на невестку, чтобы бывшие партнеры и контрагенты, которым Чиж должен был много денег, не конфисковали дом.

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