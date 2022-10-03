Белорус наладил легкий бизнес на банковских карточках 1 3.10.2022, 14:36

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Сеть так называемых «дропперов» установили оперативники в Витебске.

Молодые люди продавали мошенникам реквизиты банковских карточек, чтобы те могли использовать их для вывода денег.

Главным в команде «дропперов» был 22-летний житель Витебска. Он уговаривал знакомых оформлять на себя банковские карты и платил им еженедельное вознаграждение.

— С октября 2021 по август 2022 года витебчанин передал данные порядка 50 платежных карт как минимум семи жителей области. Каждому из них он регулярно выплачивал оговоренную заранее сумму — 50—100 рублей в неделю. При этом сам получал вознаграждение от криминальных кураторов, — комментируют в пресс-службе УВД Витебской области.

В МВД предупреждают, что продажа реквизитов своей банковской карты грозит уголовной ответственностью. Если вдруг вам поступает такое заманчивое предложение, стоит задуматься, для чего незнакомым людям нужны эти реквизиты.

В Витебске следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот средств платежа по ст. 222 УК РБ. Наказанием может быть штраф, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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