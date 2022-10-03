История несостоявшейся поездки: чем завершился конфликт белоруски с турфирмой? 3.10.2022, 14:46

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Эта история началась три года назад.

Задолжав клиенту деньги за несостоявшуюся поездку, туроператор вернул их сразу же после получения повестки в суд. Подробности — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

— Эта история началась без малого три года назад, — рассказывает юрист Минского общества потребителей магистр права Вадим Мазго. — В декабре 2019-го жительница Дзержинска обратилась в столичную турфирму для получения соответствующих услуг. Отдых планировался летом 2020-го. Тогда это было вполне обычным делом: заказываешь путевку заранее, и она обходится дешевле. После консультаций с офисным сотрудником выбор пал на болгарскую Ривьеру — красиво, но недешево: две путевки, для женщины и ее дочери, обошлись почти в 2,5 тысячи евро! Однако весной 2020 года, как все помнят, грянул коронавирус, и за его экспансией наши потенциальные туристы наблюдали с большим волнением. Худшие опасения оправдались: отдых накрылся медным тазом. Офисный сотрудник посетовал на форс-мажор и денег не вернул, предложив перенести поездку на год. Мол, Ривьера и золотой песочек с пляжа никуда не денутся, так что соглашайтесь. Мама с дочкой оказались людьми покладистыми и к мировым проблемам отнеслись с пониманием. Договор переоформили на июль 2021-го. Но не тут-то было. Министерство здравоохранения Болгарии снова продлило режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации. Офис-менеджер во второй раз забросил удочку с переносом срока отдыха, однако на сей раз клиент уже не клюнул. Женщина потребовала возврата денег. Рассмотрение ее заявления отняло у турфирмы несколько месяцев. Ответ был дан только в октябре. Из 2,5 тысячи евро туроператор соглашался вернуть всего 200. Объяснил это имеющимися финансовыми трудностями, заявив, что окончательный расчет возможен с наступлением лучших времен.

— Но это хоть что-то…

— Вот только лучшие времена у фирмы все не наступали. Этим летом несостоявшаяся туристка снова напомнила о себе. Оператор раскошелился еще на 200 евро.

— Любой банк подобному сценарию обзавидуется. Получить на беспроцентный депозит 2,5 тысячи евро и выплачивать раз в год по две сотни… Даже без калькулятора понятно, что процесс растянется на 12,5 года.

— Точно такие же арифметические расчеты произвела и наша героиня. Поэтому за правовой помощью обратилась к нам. Мы составили исковое заявление в суд. Есть расхожая фраза «Каково же было удивление». Так вот, каково же было наше удивление, когда вскоре подзащитной позвонили из турфирмы, предложив забрать всю оставшуюся сумму.

— Получив судебную повестку, оператор решил уладить дело миром?

— Гадать не будем. Судебные слушания все равно состоятся. Во всяком случае мы настроены именно на это. Деньги подзащитной уже вернули, но как быть с набежавшими процентами? Этот и другие вопросы, в том числе связанные с размером неустойки за несвоевременное расторжение договора, мы и намерены задать в суде. От себя добавлю: ковид и западные санкции не лучшим образом отразились на состоянии выездного туризма. Проблемы его организаторов можно понять. Однако давайте не забывать, что предоставление такого вида услуг всего лишь бизнес, который предполагает не только извлечение прибыли, но и риск нести убытки. В тяжбах на эту тему мы будем на стороне потребителей: они уж точно пострадали без вины.

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