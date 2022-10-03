Госдума РФ единогласно одобрила аннексию оккупированных украинских территорий

Госдума РФ единогласно одобрила аннексию оккупированных украинских территорий22
- 3.10.2022, 14:52
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А тем временем ВСУ контрнаступают.
Депутаты Госдумы РФ ратифицировали договоры о «принятии в состав Российской Федерации» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных квази-республик и оккупированных Запорожской и Херсонской областей Украины.
Все четыре законопроекта, внесенные в парламент Путиным, были приняты депутатами единогласно.
Стоит отметить, что голосование марионеточного российского парламента проходит на фоне контрнаступления ВСУ. Украинские бойцы, освободившие на восточном фронте Лиман, двигаются в сторону Лисичанска. На юге ВСУ также развивают успех.