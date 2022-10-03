закрыть
3 октября 2022, понедельник, 15:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Госдума РФ единогласно одобрила аннексию оккупированных украинских территорий

22
  • 3.10.2022, 14:52
  • 6,028
Госдума РФ единогласно одобрила аннексию оккупированных украинских территорий

А тем временем ВСУ контрнаступают.

Депутаты Госдумы РФ ратифицировали договоры о «принятии в состав Российской Федерации» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных квази-республик и оккупированных Запорожской и Херсонской областей Украины.

Все четыре законопроекта, внесенные в парламент Путиным, были приняты депутатами единогласно.

Стоит отметить, что голосование марионеточного российского парламента проходит на фоне контрнаступления ВСУ. Украинские бойцы, освободившие на восточном фронте Лиман, двигаются в сторону Лисичанска. На юге ВСУ также развивают успех.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип