Госдума РФ единогласно одобрила аннексию оккупированных украинских территорий 22 3.10.2022, 14:52

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А тем временем ВСУ контрнаступают.

Депутаты Госдумы РФ ратифицировали договоры о «принятии в состав Российской Федерации» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных квази-республик и оккупированных Запорожской и Херсонской областей Украины.

Все четыре законопроекта, внесенные в парламент Путиным, были приняты депутатами единогласно.

Стоит отметить, что голосование марионеточного российского парламента проходит на фоне контрнаступления ВСУ. Украинские бойцы, освободившие на восточном фронте Лиман, двигаются в сторону Лисичанска. На юге ВСУ также развивают успех.

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