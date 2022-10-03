«Что будет с головой в такой каске?» 6 3.10.2022, 15:06

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Белорусский доброволец прокомментировал экипировку и подготовку российских «мобиков».

За право попасть в украинские окопы мобилизованным, возможно, придется отдать свои деньги — с экипировкой во «второй армии мира» проблемы.

С момента объявления «частичной мобилизации» в сети распространяются видео, где новобрацам выдают ржавые автоматы или во время инструктажа советуют покупать всю экипировку самим. Журналисты «Брестской газеты» попросили бывшего бойца полка Калиновского Андрея Кушнерова прокомментировать несколько видео и ответить на вопрос: что будет с российскими солдатами на фронте в результате такого уровня халатности?

По словам Кушнерова, все эти случаи свидетельствуют о том, насколько мало в российской государственной системе ценится жизнь человека.

Андрей Кушнеров на фронте, лето 2022

В видео присутствует ненормативная лексика!

На видео мобилизованные рассматривают автоматы, которые им выдали.

— Стрелять из такого автомата можно, но он будет давать осечки.

Почистить его — это адище. Существует два вида разбора автомата Калашникова: полный и неполный. Неполный сделает любая обезьяна после подзатыльника. Но до такой степени заржавевший автомат даже не полностью разобрать может быть проблемой. А полный разбор включает в себя разбор спускового механизма. Там есть пружинки, которые, во-первых, просто руками не отогнешь, во-вторых, проржавевшие детали нужно очень хорошо выдраить.

Делается это при помощи пенала — это такая штука, которая вкладывается в приклад. И вот пенал — набор для чистки — это такая вещь, которая очень часто теряется. И выдают автоматы регулярно без пеналов вообще. Чисти как хочешь. Придумай что-нибудь, одолжи, укради, купи на черном рынке.

Без инструктора людям, которые не умеют вменяемо пользоваться ютубом, полный разбор автомата сделать практически невозможно. Его можно разобрать, но потом еще надо собрать. Некоторые пружинки в спусковом механизме могут потеряться.

Как будут делать это «мобики» без инструктора — для меня вопрос. Найдутся ли инструкторы, которые умеют это делать?

Автомат — это оружие личной защиты. Оно не создает плотности огня. Ее создает пулемет. Но автомат меняет мировоззрение человека. Одно дело, когда вы сидите в окопе и понимаете, что автомат у вас не выстрелит, и другое — когда вас есть оружие, которое дает вам надежду, что в случае чего вы сможете что-то сделать. Самое страшное на войне — это не иметь возможности ничего сделать.

Это влияет на уровень мотивированности бойцов.

Здесь женщина-инструктор советует мобилизованным брать в аптечки гигиенические тампоны, которые якобы при пулевом ранении можно вводить в рану для остановки крови.

— Ветеран чеченских войн, блин!

Я даже видел напечатанную рекомендацию для «мобиков», как составить аптечку, — и там есть тампоны!

Есть такая процедура — «тампонация раны», когда большое количество марли вводится в рану для создания давления. Не для того, чтобы форму кровью не испачкать. Сверху накладывается повязка. Если это конечность, то выше ранения она пережимается жгутом, если все совсем печально, или турникетом в цивилизованных странах.

Тампон, во-первых, не создает никакого давления. Кто видел пулевое ранение — это достаточно глубоко. Там нужна упаковка тампонов. Во-вторых, впитывая кровь, он расширяет канал. Вы не делаете лучше, а делаете хуже. Плюс в ране очень много крови. Это все пробудет в ней, скорее всего, достаточно долго. В российской армии, как говорят, доставка до пункта оказания помощи — 10-15 часов. За это время человек часто умирает. Кровь запечется. Вытаскивать этот тампон надо будет с мясом, там останутся куски. Они потом будут загнивать.

Если кто-то выживет и вернется, они этой женщине голову открутят.

Парень из танкового полка рассказывает, что в зону боевых действий отправляют без подготовки.

— Что стоит понимать: этих «чмобиков» берут не всех прямо отбитыми алкоголиками. Есть люди, которые два-три года назад прошли срочную службу, например, в танковых войсках.

Нельзя посадить водителя маршрутки в танк. Человек должен иметь понимание, что танк, он должен был его хоть когда-нибудь водить.

Однако есть три проблемы. Могут взять человека, который танк никогда не водил, либо который водил, но лет 15 назад и мало что помнит, либо водил мало.

Если человек и служил недавно, есть разные модели танков. Экипаж должен сработаться. Это разные люди, которые заперты в одной коробке и должны действовать как единый организм. Не у каждого свой танк. Есть командир экипажа, есть стрелок и т.д.

Кроме того, в боевой обстановке у всех истерика. Все, наверное, видели это видео, где танк убегает и врезается в дерево. Я видел такие кейсы и с нашей стороны: человек сталкивается с обстрелом и начинает бежать. Это самое глупое, что можно сделать.

Когда вы оказываетесь в танке несработанные под обстрелом, вы не знаете, что делать, — у вас не отработано до автоматизма. Солдатов вначале спасает автоматизм и четкие приказы. А командир танка неопытный, не знает, что приказывать. У солдата не отработано понимание, как делать. Они даже в дерево не смогут врезаться.

Сообщается, что мобилизации подлежат, среди прочего, люди с позвоночной грыжей.

— Броник весит до 15 кг. Понятно, что даже человек со сломанным позвоночником может надеть бронежилет. Только один раз и ненадолго. Кроме бронежилета, нужно периодически на себе носить штурмовой рюкзак, это дополнительный боекомплект. В сумме он должен носить 25-30 кг. Долго. Неделю, две проносит — потом в госпиталь. Его надо как-то эвакуировать. Вот он в окопе в боевой обстановке — и ему плохо. Должен подъехать автомобиль. Товарищи должны дотащить его до этого автомобиля. Иначе он умрет.

У «второй армии мира» каски «особо высокого класса защиты».

— Когда смотришь на видео попадание осколков во что-то, это выглядит не так эффектно, как когда проходишь, например, мимо дерева, перерубленного осколком пополам. Не можешь не примерять на себя: дерево примерно такой же толщины, как мои ноги.

Самая ценная вещь — это бронезащита. Если она вот такая, что будет с головой при попадании осколков? При попадании пули — тем более.

В нашем батальоне ранения той или иной степени получили почти все. Хотя бы легкая контузия или царапины. Если экипировка плохая, легкое ранение может стать средним. Непонятно, спасут человека или нет.

Если в голову в такой жестянке прилетит пуля, в самой жестянке будет небольшая дырка, а половины головы не будет.

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