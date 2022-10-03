Путин променяет Луганщину на Юг? 6 Александр Коваленко

3.10.2022, 15:20

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Александр Коваленко

Как «аналитики» могли прийти к этой мысли.

В общем, тут интересная аналитика появилась. Мол, Путин готов отдать Луганскую область почти без боя, лишь бы удержать Южный плацдарм – Херсонскую и Запорожскую области.

Я даже не знаю, как «аналитики» могли прийти к этой мысли… Разве, что если бы не обращали внимание на то, какие силы и средства концентрируют РОВ на данных плацдармах и как их распределяют, а попросту генерировали серию случайных сценариев развития ситуации.

Итак.

Сейчас на Донбасском плацдарме сосредоточены подразделения 1 и 2 АК, 2, 5, 8, 29, 36, 58, а так же 90 ТД, подразделения 1 ТА, ошметки 3 АК и прочий разношерстный сброд типа зэков ЧВК «Вагнер».

Ранее я писал о том, что на Донбасском плацдарме утрачена эффективность системы управления, из-за присутствия настолько разношерстного контингента. Там нет единого центра правления и даже на уровне подразделения нижнего звена, управления как такового — нет.

Это стало следствием чего? Следствием того, что Донбасский плацдарм единовременно, особенно после бегства из Харьковской области, был насыщен большим числом подразделений РОВ. И цель их одна – удержание плацдарма любой ценой, в первую очередь в виде количественной массы.

Это похоже на готовность слива? Нет.

Это скорее похоже на отчаянную попытку удержать плацдарм, на котором сконцентрировано несколько очень важных логистических артерий, в том числе и железнодорожных, без которых Москва и вовсе потеряет возможность полноценного обеспечения своих передовых подразделений.

На Южном плацдарме мы можем видеть концентрацию подразделений 1 АК, 5, 8, 35, 36, 49 ОВА, 22 АК, а так же представителей 3 АК. То есть, здесь, более-менее система управления стабильна, но не на правом берегу Херсонщины. Тем не менее, отличие от Донбасского плацдарма ощутимо.

Так же, ощущается и намерение РФ сконцентрировать основной оборонный ресурс на Запорожской локации, дабы не допустить прорыв на левобережную Херсонщину и, внезапно, южное направление Донетчины.

То есть, говорить о том, что Путин сольет Луганщину – некорректно. Он будет держаться за каждый плацдарм как бешенный кот, упившийся валерьянки, держится за занавески, от которых его пытаются оторвать.

Разумеется, это не изменит конечного результата, но говорить о том, что он может бросить какую-то локацию без сопротивления – нет, такого не будет. Каждый метр нашей земли достается нашим воинам с большим трудом и колоссальными усилиями.

С другой стороны, это не отменяет того, что «бравые» войска «второй» армии мира будут эту локацию покидать самостоятельно, только пятки будут сверкать за ушами! Без какой либо оглядки на приказ командования – стоять до последнего бойца.

Александр Коваленко, site.ua

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