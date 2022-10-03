Экс-доцента МГЛУ Наталью Дулину вновь задержали 1 3.10.2022, 15:26

3,020

Наталья Дулина

Силовики грозят ей «уголовкой».

Экс-доцента МГЛУ Наталью Дулину вновь задержали. Один из телеграм-силовиков опубликовал с ней покаянное видео. Ей также угрожают несколькими уголовными статьями.

Судя по кадрам на видео, дома у Дулиной прошел обыск.

Напомним, Наталья Дулина — бывший доцент кафедры итальянского языка, которая поддержала забастовку и протестующих студентов. В 2020 году она отсидела 14 суток административного ареста по статье за участие в несанкционированном мероприятии и была уволена из университета. Всего в 2020 года ее задерживали пять раз, это — уже шестой.

Ей неоднократно предлагали покинуть страну, в том числе — Италия. Но она принципиально остается в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».