Экс-доцента МГЛУ Наталью Дулину вновь задержали1
- 3.10.2022, 15:26
- 3,020
Силовики грозят ей «уголовкой».
Экс-доцента МГЛУ Наталью Дулину вновь задержали. Один из телеграм-силовиков опубликовал с ней покаянное видео. Ей также угрожают несколькими уголовными статьями.
Судя по кадрам на видео, дома у Дулиной прошел обыск.
Напомним, Наталья Дулина — бывший доцент кафедры итальянского языка, которая поддержала забастовку и протестующих студентов. В 2020 году она отсидела 14 суток административного ареста по статье за участие в несанкционированном мероприятии и была уволена из университета. Всего в 2020 года ее задерживали пять раз, это — уже шестой.
Ей неоднократно предлагали покинуть страну, в том числе — Италия. Но она принципиально остается в Беларуси.