«Оккупанты драпали, на чем могли» 3.10.2022, 15:45

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Украинские военные показали, как освобождали Лиман.

Вооруженные Силы Украины освободили Лиман Донецкой области вчера, 2 октября. Сегодня Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео о том, как проходила эта операция, пишет liga.net.

Окруженные в Лимане оккупанты пытались прорваться и теряли личный состав и сотни единиц техники, говорится в описании к видео.

Военные рассказывают, что россияне были в панике, «бегали по всему населенному пункту», попадали в плен или не хотели сдаваться и были уничтожены.

Чтобы вырваться из города, оккупанты использовали гражданский транспорт, но под плотным огнем украинских военных несли большие потери.

«В населенном пункте гражданских машин почти не осталось – драпали, на чем могли», – рассказал боец ВСУ.

Военные сообщили, что отступая, российские военные установили в городе мины и растяжки.

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