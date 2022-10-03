«Оккупанты драпали, на чем могли»
- 3.10.2022, 15:45
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Украинские военные показали, как освобождали Лиман.
Вооруженные Силы Украины освободили Лиман Донецкой области вчера, 2 октября. Сегодня Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео о том, как проходила эта операция, пишет liga.net.
Окруженные в Лимане оккупанты пытались прорваться и теряли личный состав и сотни единиц техники, говорится в описании к видео.
Военные рассказывают, что россияне были в панике, «бегали по всему населенному пункту», попадали в плен или не хотели сдаваться и были уничтожены.
Чтобы вырваться из города, оккупанты использовали гражданский транспорт, но под плотным огнем украинских военных несли большие потери.
«В населенном пункте гражданских машин почти не осталось – драпали, на чем могли», – рассказал боец ВСУ.
Военные сообщили, что отступая, российские военные установили в городе мины и растяжки.