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Оранжевый уровень опасности в Беларуси продлен

  • 3.10.2022, 15:52
Оранжевый уровень опасности в Беларуси продлен

Непогода не сдает позиции.

Оранжевый уровень опасности продлили на вторник, 4 октября. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«4 октября, во вторник, на большей части территории Гродненской и Брестской областей сохранится ветер порывами до 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

Рекомендации МЧС при сильном ветре

• Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.

• Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

• Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

• Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

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