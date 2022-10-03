Оранжевый уровень опасности в Беларуси продлен
- 3.10.2022, 15:52
Непогода не сдает позиции.
Оранжевый уровень опасности продлили на вторник, 4 октября. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.
«4 октября, во вторник, на большей части территории Гродненской и Брестской областей сохранится ветер порывами до 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
Рекомендации МЧС при сильном ветре
• Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.
• Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
• Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
• Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).