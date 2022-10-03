закрыть
3 октября 2022, понедельник, 17:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мобилизация стала целой проблемой для Кремля

15
  • 3.10.2022, 16:35
  • 8,718
Мобилизация стала целой проблемой для Кремля

В Сибири сотни мобилизованных россиян спят в поле и согреваются водкой.

В России продолжается «частичная» мобилизация, которая стала целой проблемой для Кремля. В Сибири сотни мобилизованных россиян спят в поле и согреваются водкой.

Соответствующее видео появилось в соцсетях, пишет obozrevatel.com. Оккупант, являющийся автором ролика, рассказывает, что из-за неорганизованности российского командования около 500 призывников уже неделю спят на земле.

Автор видео утверждает, что они разместились в лесу возле воинской части города Омска. Мужчины ждут заселения в часть.

По словам мобилизованного, чтобы согреться новобранцы палят костер и пьют алкоголь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип