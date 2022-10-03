Мобилизация стала целой проблемой для Кремля

Мобилизация стала целой проблемой для Кремля15
- 3.10.2022, 16:35
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В Сибири сотни мобилизованных россиян спят в поле и согреваются водкой.
В России продолжается «частичная» мобилизация, которая стала целой проблемой для Кремля. В Сибири сотни мобилизованных россиян спят в поле и согреваются водкой.
Соответствующее видео появилось в соцсетях, пишет obozrevatel.com. Оккупант, являющийся автором ролика, рассказывает, что из-за неорганизованности российского командования около 500 призывников уже неделю спят на земле.
Автор видео утверждает, что они разместились в лесу возле воинской части города Омска. Мужчины ждут заселения в часть.
По словам мобилизованного, чтобы согреться новобранцы палят костер и пьют алкоголь.