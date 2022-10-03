Мобилизация стала целой проблемой для Кремля 15 3.10.2022, 16:35

8,718

В Сибири сотни мобилизованных россиян спят в поле и согреваются водкой.

В России продолжается «частичная» мобилизация, которая стала целой проблемой для Кремля. В Сибири сотни мобилизованных россиян спят в поле и согреваются водкой.

Соответствующее видео появилось в соцсетях, пишет obozrevatel.com. Оккупант, являющийся автором ролика, рассказывает, что из-за неорганизованности российского командования около 500 призывников уже неделю спят на земле.

Автор видео утверждает, что они разместились в лесу возле воинской части города Омска. Мужчины ждут заселения в часть.

По словам мобилизованного, чтобы согреться новобранцы палят костер и пьют алкоголь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».