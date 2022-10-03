Как на самом деле меняли Медведчука и командиров «Азова» 2 3.10.2022, 17:06

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Опубликованы ранее неизвестные подробности.

19 недель насилия, грязи, недоедания и пыток. Столько времени более 200 защитников «Азовстали» провели в камерах Еленовской и других колоний, пока их не обменяли 21 сентября. «Украинская правда» рассказывает не известные до сих пор подробности обмена.

«Мы готовы обменять Медведчука на украинских военных…», — заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля.

За несколько дней до этого сотрудниками СБУ был задержан один из лидеров запрещенной партии ОПЗЖ Виктор Медведчук. По официальной версии, его поймали, когда он пытался скрыться из Украины в форме военного.

В тот же день, 16 апреля жена Виктора Медведчука Оксана Марченко выступила с рядом обращений, вызвавших волну гомерического смеха у пользователей украинского сегмента социальных сетей.

В своих драматических видеороликах Марченко обращалась к куму Владимиру Путину, принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману и к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, с просьбой помочь освободить ее мужа.

Эти призывы породили много мемов, но, как оказалось, они имели смысл.

Как сообщают источники в окружении Медведчука, Путин фактически отреагировал на призывы Марченко и дал ей слово, что спасет ее мужа.

Публичная позиция Кремля была прямо противоположна тому, что в частном порядке обещал Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прямо заявил СМИ, что Медведчук вообще не интересен России.

«Об этом речи не идет», — категорически отрезал Песков в конце апреля на вопрос российских СМИ о предложениях Украины обменять кума Путина.

Публичные заявления российских представителей могут свидетельствовать не только о политических играх или попытках повысить ставки. Но и о том, что во время полномасштабной войны официальные представители России могут не знать, что на самом деле делает и думает их лидер.

«Вы считаете, что Песков или Лавров действительно имеют доступ к Путину? Они видят его только издалека на встречах. Чтобы вы понимали, Путин допускает к себе только секретаря Совета безопасности Патрушева и своего друга Ковальчука», — утверждает один из собеседников «УП» с Банковой.

После выхода защитников «Азовстали» представители украинских властей имели четкое видение, что Медведчука обменяют на «азовцев».

На первых этапах переговоров россияне были готовы отдать за кума Путина определенное количество украинских пленных.

«Сначала российская сторона соглашалась выдать только 50 наших людей в обмен на Медведчука. Но благодаря огромным усилиям и построению очень сложной системы, в том числе с привлечением международных партнеров, нам удалось значительно увеличить эту цифру», — заявил глава Офиса президента Ермак в комментарии «УП».

Но о командирах из «Азовстали» россияне даже упоминать не хотели.

«Очень трудно договариваться о медийных персонах. Чем меньше людей тебя знают, тем легче тебя освободить. А если ты знаменит, твоя ценность возрастает в разы. Самым сложным было говорить о командирах, о Пташке [парамедике Екатерине Полищук], о фотографе Оресте», — объясняет другой собеседник в окружении президента.

«На самом деле, в обменах нет такого, что у тебя два человека, у меня два человека — давай обмениваться. Вот так можно годами обмениваться и никого не обменять. В этом случае имеют значение только переговоры, и кто к ним подключается. Это дает возможность обменять и 100, и 200 человек на одного», — объясняет «УП» один из представителей Украины, который занимается обменами.

В ходе длительных переговоров «цену» Медведчука подняли до 150 украинских военных. Однако россияне не согласились освободить командиров ни на каких условиях.

Вплоть до трагедии, которая значительно пошатнула переговорные позиции россиян. Речь идет о взрыве в Еленовке, где погибло более 50 военнопленных.

По информации ГУР, бойцы «Вагнера» заминировали помещение, где содержались украинские бойцы, чтобы скрыть свои зверства.

После этого теракта украинская сторона поставила ясный ультиматум: за Медведчука — минимум 200 человек и без освобождения командиров «Азова» ничего не будет.

Сложность обмена Прокопенко, Волынского, Паламара, Шлеги и Хоменко заключалась также в том, что они находились в различных СИЗО Москвы. Это означает, что ими стала заниматься ФСБ, а не разведчики из ГРУ.

Таким образом, переговоры с россиянами разделились на два отдельных направления.

Первое касалось обмена Медведчука. Сначала этот трек вела украинская команда ГУР с российскими визави из Минобороны РФ. На последних этапах делом кума Путина занимался лично директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

Второй отдельный трек — это освобождение командиров «Азова», где переговоры велись исключительно с сотрудниками ФСБ.

«У россиян существует определенная напряженность и конкуренция между силовыми структурами. Поэтому чем меньше их было, тем было легче. Наши командиры уже находились под следствием ФСБ, поэтому наиболее сложные переговоры были именно в этом направлении», — объясняет сотрудник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, возглавляющий Координационный штаб по освобождению украинских пленных.

Обмен мог затянуться надолго, если бы «азовцев» начали «судить». В таких условиях другой стороной переговоров стал бы Следственный комитет РФ. К счастью, этого не случилось.

Четыре локации и 271 человек: День обмена

«В общем, обмен готовился несколько месяцев, но окончательно все утвердилось буквально за пару дней. Мы планировали довольно сложную операцию в четырех странах. И все равно обмен не состоялся в срок, задержка была около восьми часов», — говорит в комментарии «УП» руководитель Администрации президента Андрей Ермак.

Ему Зеленский поручил координировать подготовку, обмен и работу с партнерами.

Таких партнеров было много. Силовики во главе с Будановым работали с российскими силовиками, а политическое «прикрытие» процесса обеспечивали сам Зеленский во время переговоров и Ермак — на уровне советников президента Турции Эрдогана, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана или генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Вышеупомянутые люди в основном обеспечили успех большого обмена. Хотя были и такие, чье участие было не так очевидно. Например, Папа Франциск.

«Ко мне приезжали некоторые украинские посланники… также прибыл военный начальник, ответственный за обмен пленными. На этот раз они принесли мне список из более чем 300 пленных. Они попросили меня сделать что-нибудь. Я немедленно позвонил послу России, чтобы узнать, можно ли что-нибудь сделать, можно ли ускорить обмен пленными», — скромно поделился Папа Франциск в Казахстане 15 сентября.

Военачальником, о котором говорил Папа, был уже упомянутый глава ГУР Кирилл Буданов.

Как сообщает «УП», после разговора с Будановым Франциск поговорил не только с российским послом, но и с руководством КНР. Хотя при этом Ермак на вопрос «Украинской правды» опроверг причастность Китая к процессу подготовки обмена.

В целом план большой работы 21 сентября предусматривал несколько этапов.

Сначала из России в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд прилетело 10 иностранных пленных, защищавших Украину.

К ним неожиданно для многих подключился российский олигарх Роман Абрамович, выполнявший в последнее время роль связного между Банковой и Кремлем.

Абрамович просто раздал айфоны всем заключенным на борту, чтобы они могли позвонить родным.

«Надо было видеть эту картину. Как эти люди, грязные, которые не мылись несколько недель, даже не причесывались, с длинными нестриженными ногтями, держали эти «подарки». Лучше бы он людям дал умыться, а не телефоны», — эмоционально описывает атмосферу встречи в Эр-Рияде один из членов украинской делегации.

Роль российского олигарха в обмене пленными освещала «The Washington Post». По данным американских журналистов, Абрамович якобы контактировал с руководителем ОПУ Ермаком и директором ФСБ Бортниковым.

В то же время собеседники журналистов в занимающихся обменом правоохранительных органах довольно скептически относятся к работе Абрамовича.

«Честно говоря, Рома спасает прежде всего себя. Он человек-смс, не больше и не меньше», — эмоционально объясняет «УП» один из собеседников, обладающий подробной информацией о переговорах с РФ.

После прибытия самолета в Саудовскую Аравию начался следующий этап обмена — на границе в Черниговской области. Здесь группа силовиков во главе с главой СБУ Василием Малюком встречала 200 пленных, которых обменяли на Медведчука. Украинцев в наручниках россияне привезли на КамАЗах.

Картина, которую увидела украинская делегация, была очень трагичной. Люди, вырвавшиеся из рук русских тюремщиков и карателей, выглядели измученными до последнего.

Выйдя на свободу, они просили абсолютно элементарное: воду, что-нибудь поесть, позвонить родным. Правда, один из освобожденных защитников на вопрос, хочет ли он чего-то, ответил: «Хочу увидеть украинский флаг на Графской пристани Севастополя».

Параллельно группа из 55 российских военнослужащих направилась на другую сторону границы — это была украинская плата за освобождение пяти командиров Мариупольского гарнизона.

«Это были обычные солдаты: кто-то офицеры, кто-то рядовые. Но знаете, что меня поразило? Насколько российское командование не заботится о своем народе. Я думаю, что их вообще нельзя было брать. Они там никому не нужны», — делится впечатлениями собеседник «УП» во властных кругах.

Когда 200 человек из «Азовстали» оказались на свободе, в Варшаве украинский конвой посадил Виктора Медведчука в турецкий самолет и проводил в Анкару.

«Медведчук провел весь день в нашем самолете. Обмен задержали на несколько часов, и, соответственно, его не отдавали. Но потом на своем самолете прилетели турки, и наши ГУРовцы пересадили Медведчука в другой самолет и отвезли в Турцию», — сообщил «УП» один из собеседников.

Тем временем там, в турецкой столице, глава ГУР МО Буданов и глава МВД Денис Монастырский встречали освобожденных командиров из «Азовстали». Министр оказался на обмене, так как «Азов» формально входит в Национальную гвардию МВД.

По замыслу Банковой, согласованному с партнерами, все этапы должны были происходить после «отмашки» Зеленского.

Ермак докладывал президенту о начале обмена, а затем один за другим на экранах ситуативной комнаты ОП появлялись глава Фонда госимущества и один из украинских переговорщиков Рустем Умеров из Эр-Рияда, глава СБУ Малюк из Черниговской области, и в финале — Буданов и Монастырский из Анкары.

Как поясняет помощница Ермака Дарья Зарывная, отвечавшая за коммуникационную составляющую обмена, после подтверждения из Анкары освобождения командиров, международные партнеры, чьих граждан Украина освободила из плена, выразили публичную благодарность.

«Было понятно, что для США, Великобритании и других это не просто формальность. В разговорах с ними можно было почувствовать, насколько важно для них освобождение их граждан», — сказала Зарывная.

Лишь однажды едва не произошел сбой общей схемы, что могло затянуть и без того напряженный процесс. Саудовцы через национальное информационное агентство «SPA» публично объявили об обмене, когда самолет с иностранными пленными приземлился в Эр-Рияде, а все остальные этапы обмена еще не состоялись.

К счастью, все пошло по плану, и во всех местах нужные люди попали в нужные руки.

Освобождение защитников «Азовстали» стало, без преувеличения, поводом для настоящей всенародной радости. Абсолютное большинство украинцев лично не знает ни Редиса, ни Волыну, ни Пташку. Но все волновались и ждали их как родных. Однако большой обмен продемонстрировал миру не только сплоченность украинцев, но и гигантскую цивилизационную пропасть между государствами — Украиной и Россией. Эту разницу легко описать двумя вещами.

Российский диктатор Владимир Путин готов оставить в плену 200 российских солдат, лишь бы только освободить своего кума. Именно это для него значит «своих не бросаем».

Обмен показал, что обычные люди, которых Путин посылает на смерть в захватнической войне, не входят для него в круг «своих».

Украинцы же наоборот готовы отдать и десятерых оккупантов за каждого своего героя.

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