закрыть
3 октября 2022, понедельник, 18:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Группа нелегалов форсировала реку на границе Беларуси и Польши

3
  • 3.10.2022, 17:41
  • 2,008
Группа нелегалов форсировала реку на границе Беларуси и Польши

Через нее перешли 16 человек.

Группа мигрантов снова форсировала реку Свислочь на границе Беларуси и Польши. Всего через нее перешли 16 человек, в том числе граждане Турции, Камеруна и Конго, сообщила Пограничная охрана Польши.

В целом за воскресенье польские пограничники зарегистрировали 78 попыток нарушения границы.

Литовские стражи границы столкнулись в воскресенье с 70 попытками нарушения границы. Латвийским пограничникам пришлось иметь дело с 40 мигрантами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип