Группа нелегалов форсировала реку на границе Беларуси и Польши 3 3.10.2022, 17:41

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Через нее перешли 16 человек.

Группа мигрантов снова форсировала реку Свислочь на границе Беларуси и Польши. Всего через нее перешли 16 человек, в том числе граждане Турции, Камеруна и Конго, сообщила Пограничная охрана Польши.

В целом за воскресенье польские пограничники зарегистрировали 78 попыток нарушения границы.

Литовские стражи границы столкнулись в воскресенье с 70 попытками нарушения границы. Латвийским пограничникам пришлось иметь дело с 40 мигрантами.

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