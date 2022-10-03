Группа нелегалов форсировала реку на границе Беларуси и Польши

Группа нелегалов форсировала реку на границе Беларуси и Польши3
- 3.10.2022, 17:41
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Через нее перешли 16 человек.
Группа мигрантов снова форсировала реку Свислочь на границе Беларуси и Польши. Всего через нее перешли 16 человек, в том числе граждане Турции, Камеруна и Конго, сообщила Пограничная охрана Польши.
В целом за воскресенье польские пограничники зарегистрировали 78 попыток нарушения границы.
Литовские стражи границы столкнулись в воскресенье с 70 попытками нарушения границы. Латвийским пограничникам пришлось иметь дело с 40 мигрантами.