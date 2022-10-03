ГУР Украины: Будущее Путина уже определено 3.10.2022, 17:55

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России предстоит выбор между очищением и распадом.

Главу России Владимира Путина ждет фиаско, у него нет политического будущего. У страны-агрессора есть выбор: либо уйти от диктатуры и очиститься, либо развалиться. В российских военно-политических и бизнес-элитах далеко не все довольны действиями режима Путина. Условная партия мира будет усиливаться по мере успехов ВСУ и провалов Москвы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

В интервью УНИАН он рассказал о том, что у Путина уже нет политического будущего. Вопрос зависит только от пути отстранения главы Кремля от власти.

«Это фиаско. Будет ли это политическое фиаско, будет ли оно в виде международного трибунала, дворцового переворота или суда Линча на улице – это уже другая история. А вот вопрос будущего России пока остается открытым», - полагает Юсов.

По мнению представителя разведки, у России еще остается выбор – либо сменить курс, очиститься и вернуть оккупированные территории, либо развалиться. Тогда порабощенные народы создадут свои суверенные республики.

При этом в российских политических, военных и бизнес-элитах далеко не всех устраивает нынешний государственный курс Москвы.

«Можно констатировать, что среди военно-политического руководства, особенно среди бизнес-элиты сегодняшней путинской России, далеко не все в восторге от той каши, которую заварил «коллективный Путин» и действительно помешанный диктатор», - отметил Юсов.

Андрей Юсов подчеркнул, что нарастающие проблемы России, в том числе с новой мобилизацией, падением рейтинга Путина или успехами ВСУ по деоккупации своих территорий, усиливают «партию мира» внутри российского государства.

Отстранение Путина от власти в России

Глава Минобороны Алексей Резников ранее сделал заявление, согласно которому отстранение Путина от власти должно поспособствовать прекращению войны. Министр прогнозирует, что Россию уже через 5 лет ждет распад государства, сопровождающийся парадом суверенитетов.

Российский политолог Андрей Пионтковский полагает, что в Кремле готовятся к прекращению правления Путина. По его мнению, Москва может объявить о болезни Путина и временном прекращении исполнения обязанностей. В таком случае власть может оказаться у Совбеза РФ.

Пионтовский также предполагает, что Путина может отстранить от власти Юрий Ковальчук – ближайший соратник. Возможно, план уже разработан. Вероятно, Ковальчук понял – война проиграна, и теперь будет пытаться удержать власть и собственность.

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