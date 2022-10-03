Как белорусам вернуть переплаченные за воду деньги 3.10.2022, 18:06

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Есть два алгоритма действия.

Ситуацию, когда квартиросъемщик случайно ввел неправильные показания индивидуальных счетчиков воды, комментирует телеграм-канал «ЖКХ Минск Официально».

Есть два алгоритма действия в зависимости от того, когда была обнаружена ошибка. Если ошибку вы увидели в то время, когда месяц еще не истек, – обращайтесь в РСЦ по месту жительства. Его сотрудники внесут в базу данных правильные цифры.

Если же ошибка была выявлена вами позже, то в колл-центр ЦРП «Водосбыта» по короткому номеру 119 или по телефону (017) 289-42-98. В этом случае придется ждать контролера, который проверит показания счетчика, убедившись, что он корректно работает. После этого будет проведен перерасчет за услуги водоснабжения и водоотведения.

- Ждать, когда реальные цифры на счетчиках сравняются с ошибочно поданными показаниями, не рекомендуется, - утверждают специалисты.

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