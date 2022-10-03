В Беларуси людей на самокатах приравняли к пешеходам

В Беларуси людей на самокатах приравняли к пешеходам2
- 3.10.2022, 18:49
Об этом говорится в обновленных Правилах дорожного движения.
Граждане, передвигающиеся на сегвеях, электросамокатах, моноколесах и других средствах персональной мобильности, приравнены по статусу к пешеходам. Такая норма содержится в обновленных Правилах дорожного движения, рассказала начальник отделения главного управления ГАИ Вероника Романькова.
Напомним, с 22 сентября 2022 года вступил в силу обновленный Закон «О дорожном движении», который и уравнивает в статусе пешеходов и пользователей мобильных передвижных средств.
Как уточнила представитель ГАИ, в случае нарушения Правил дорожного движения граждане на сегвее или электросамокате будут привлекаться к административной ответственности в качестве пешеходов.
Кроме того, для тех, кто катается на самокате, также есть дополнительное новшество: скорость передвижения для них теперь ограничена 25 км/ч.
– Их движение должно осуществляться по велодорожке без создания препятствий велосипедистам. При ее отсутствии – по тротуару, пешеходной дорожке или краю проезжей части, – подчеркнула Романькова.