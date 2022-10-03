Расходы российского бюджета на содержание Путина увеличат на 30% 6 3.10.2022, 19:13

3,714

Хозяин Кремля все дороже обходится российским налогоплательщикам.

Развязавший войну с Украиной, объявивший первую за 80 лет мобилизацию и грозящий миру ядерным оружием президент России Владимир Путин все дороже обходится российским налогоплательщикам, пишет Finanz.

Расходы федерального бюджета на «функционирование президента РФ» в 2023 году увеличатся на 30%, следует из пояснительной записки к закону о бюджете, который на прошлой неделе был внесен в Госдуму.

За год Путин и его администрация обойдутся казне в 19,131 млрд рублей - на 4,123 млрд российских рублей больше, чем было заложено в 3-летний бюджет, принятый год назад.

В 2024 году расходы на содержание президента РФ и его администрации увеличатся на 4,491 млрд рублей (+29%), до 19,98 млрд рублей; а в 2025-м году - на 4,456 млрд рублей, до 20,59 млрд.

Суммарно за три года «функционирование» Путина будет стоить налогоплательщикам 59,7 млрд российских рублей - сумму, сопоставимую с годовым бюджетом Костромской области, Магаданской области или Кабардино-Балкарии.

Почти 90% дополнительных расходов уйдут на финансирование повышения зарплат в АП и других структурах, следует из данных Минфина РФ: 3,864 млрд рублей в 2023 году, 4,112 млрд рублей в 2024-м, 4,321 млрд рублей - в 2025-м.

Рост расходов на президента - 29-30% - станет рекордным среди всех ветвей власти.

Так, ассигнования на содержание аппарата правительства увеличиваются в 2023 году лишь на 5%, до 9,345 млрд рублей. Содержание Совета Федерации дорожает на 10%, до 7,471 млрд рублей, Государственной Думы - на 9%, до 13,986 млрд рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».