ВСУ успешно продвигаются вперед на юге Украины 2 3.10.2022, 19:40

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Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 196 огневых задач, поддерживая продвижения войск.

Сегодня на юге украинские военные подразделения выполнили 196 огневых задач по обеспечению поддержки продвижения ВСУ. Как пишет «Униан», об этом сообщил спикер украинского оперативного командования «Пивдень» Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 14:00.

- Враг пытается обороняться, но на некоторых направлениях вынужден отступать, оставляя позиции. Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 196 огневых задач, обеспечивая поддержку продвижения войск. В полдень в Бериславском районе Херсонской области при попытке нанесения авиационного удара по украинским позициям вражеский штурмовик Су-25 был сбит зенитно-ракетным подразделением. Потери врага в живой силе, вооружении и технике доразведываются, - сказал Назаров.

Он отметил, что войска ВСУ продолжают вести огневой контроль оккупированной территории, осуществляя поражения районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, его пунктов управления и логистических объектов.

По его словам, положение, состав и состояние вражеских подразделений существенно корректируется влиянием украинских сил.

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