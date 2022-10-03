Пять позитивных фильмов для хорошего настроения 3.10.2022, 19:48

Эти киноленты подойдут для просмотра с детьми.

Если ищите что посмотреть всей семьей для хорошего настроения, то «Униан» подготовил топ-5 отличных вариантов.

«Собачья жизнь»

Детский фильм с элементами фэнтези - отличный вариант для просмотра всей семьей. Он рассказывает историю мальчика Этана и его собаки от лица самого питомца.

«Приключения Паддингтона»

Главный герой комедии — это медведь по имени Паддингтон из дремучего Перу. Он приехал в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим английским джентльменом. Но на этом пути его ожидают приключения, наполненные опасностью.

«Элвин и бурундуки»

Серия душевных фильмов для семейного просмотра на несколько часов отвлечет вас от реальности.

Вымышленная мультипликационная певческая группа «Элвин и бурундуки» заставит и посмеяться, и сопереживать главным героям.

«Мы купили зоопарк»

Фильм о том, как семья потратила все свои сбережения, чтобы спасти заброшенный сельский зверинец. В зоопарке находились две сотни экзотических животных.

«Кролик Питер»

Это и фильм, и мультфильм одновременно. История кролика и его семьи - трагическая. Его отец погиб, и теперь маленький Питер взял на себя обязанности «главы семьи» в войне за один из местных огородов.

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