Пять позитивных фильмов для хорошего настроения
- 3.10.2022, 19:48
Эти киноленты подойдут для просмотра с детьми.
Если ищите что посмотреть всей семьей для хорошего настроения, то «Униан» подготовил топ-5 отличных вариантов.
«Собачья жизнь»
Детский фильм с элементами фэнтези - отличный вариант для просмотра всей семьей. Он рассказывает историю мальчика Этана и его собаки от лица самого питомца.
«Приключения Паддингтона»
Главный герой комедии — это медведь по имени Паддингтон из дремучего Перу. Он приехал в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим английским джентльменом. Но на этом пути его ожидают приключения, наполненные опасностью.
«Элвин и бурундуки»
Серия душевных фильмов для семейного просмотра на несколько часов отвлечет вас от реальности.
Вымышленная мультипликационная певческая группа «Элвин и бурундуки» заставит и посмеяться, и сопереживать главным героям.
«Мы купили зоопарк»
Фильм о том, как семья потратила все свои сбережения, чтобы спасти заброшенный сельский зверинец. В зоопарке находились две сотни экзотических животных.
«Кролик Питер»
Это и фильм, и мультфильм одновременно. История кролика и его семьи - трагическая. Его отец погиб, и теперь маленький Питер взял на себя обязанности «главы семьи» в войне за один из местных огородов.