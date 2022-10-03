Представитель ВСУ: Освобождение Кременной выведет на Сватово и Рубежное, а дальше на Северодонецк с Лисичанском 3.10.2022, 19:59

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Деоккупация Лимана открыла путь к освобождению Луганщины.

Силы обороны Украины после освобождения Лимана Донецкой области открыли путь для последующей деоккупации Луганщины. Далее ВСУ могут освободить Кременную, Рубежное и Сватово, после чего появится возможность вернуть Северодонецк и Лисичанск. Об этом заявил представитель Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.

Oн рассказал о том, что армия может освободить Кременную, после чего получит возможность двигаться дальше в Луганской области.

По словам спикера, оставшаяся часть российской группировки, которую выгнали из Лимана, сооружает укрепления в Кременной. Украинские войска работают над тем, чтобы нарушить планы оккупантов.

- Вчера нашими войсками было подтверждено взятие села Торское. Остатки противника, которых не добили, отступили и пытаются строить в Кременной укрепления. Наши ракетные войска, артиллерия, авиация делают все, чтобы у них не очень получилось, - отметил Череватый.

Кроме того, он объяснил, что если удастся освободить Кременную, откроется путь далее на Сватово и Рубежное. Выход на такие позиции позволит провести операцию по деоккупации Северодонецка и Лисичанска.

- Преодолев Кременную, Вооруженные силы Украины выйдут на Сватово, Рубежное и дальше смогут деоккупировать Луганскую область. А за ними Северодонецк и Лисичанск, которыми они так хвастались летом, что они их с невероятной мощью взяли. Благодаря безумной стальной воле наших защитников там удалось измотать противника и планово отступить в Лисичанск, построить грамотную оборону, соответственно, подготовиться к контрнаступлению, - подчеркнул Сергей Череватый.

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