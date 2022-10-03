В Бобруйске взрывают старинные здания винзавода 3.10.2022, 20:11

Корпуса могли бы стать историко-культурной ценностью.

Комплекс зданий бывшего винокуренного завода сносят в эти дни в Бобруйске. Делают это при помощи взрывов, они запланированы на понедельник и вторник, сообщает издание «Коммерческий курьер». В то же время телеграм-канал «Спадчына» отмечает, что такой финал построек — утрата, так как корпуса вполне могли бы стать историко-культурной ценностью.

Бывшие цеха винокуренного завода прописаны по улице Новошоссейной, 25, причем некоторые из них были построены из фирменного бобруйского красного кирпича с клеймами фабрик братьев Лозинских и Розенберга.

Местные издания опубликовали расписание работ по сносу: в понедельник, 3 октября, и во вторник, 4 октября, с 12:00 до 13:00 и с 16:00 до 17:00.

«Указанные мероприятия проводятся в рамках системной работы по наведению порядка в городе. Мы призываем граждан не волноваться. Во избежание повреждения остекления в близлежащих домах просим жителей открыть окна в указанное время», — предупреждала газета «Бабруйскае жыццё».

Сегодня около 11 утра территорию оцепили, после 12 прогремел первый взрыв. Работы продолжат с 16 часов.

Краеведы отмечают, что были обращения против сноса: писали в Минкульт и Бобруйский горисполком. По мнению собеседников, комплекс вполне мог получить статус историко-культурной ценности как пример промышленной архитектуры. Более того, за повреждение или уничтожение объектов, которые могут стать историко-культурной ценностью, в законодательстве предусмотрена ответственность.

Авторы канала поделились с Onlíner ответом из Бобруйского исполкома за 8 сентября. Там сообщалось, что раньше цехами винзавода владела компания «МиртаСтрой», которая обанкротилась. С октября 2020 года объекты стояли на учете в Могилевском агентстве по госрегистрации и земельному кадастру как бесхозные.

Насчет придания статуса историко-культурной ценности в Бобруйском исполкоме ответили вот что: в 2021 году в городе проводили работу по изучению зданий, которые имеют отличительные особенности, для придания им статуса историко-культурной ценности.

«У ходзе разгляду прапаноў па наданні статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці аб’екту ў камісію не паступала. Ініцыятыўных лістоў ад жыхароў горада Бабруйска не мелася, — сказано в письме. — Аб’ект уяўляе гістарычную каштоўнасць толькі як аб’ект, які выражае архітэктурны стыль перыяду другой паловы XIX — пачатку XX стагоддзяў, пабудаваны ў цагляным стылі. Дэкаратыўныя элементы абмежаваны так, каб падкрэсліць тэктоніку пабудовы. Цяпер разглядаць пляцоўку былога завода як музей не ўяўляецца магчымым з-за адсутнасці абсталявання і механізмаў, якія выкарыстоўваюцца для вырабу сыравіны. У складзе маёмаснага комплексу аб’екта захаваліся толькі капітальныя будынкі, якія знаходзіліся ў аварыйным стане».

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