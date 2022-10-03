Жданов: Через пять минут после окончания совещания в бункере Путина стенограмма лежит на столах западных разведок 3.10.2022, 20:21

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Олег Жданов

Запад прекрасно знает места хранения ядерного оружия России.

Если президент РФ Путин решится на использование ядерного оружия, разведки стран Запада сразу узнают об угрозе со стороны России. Об этом украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил в интервью «Гордону».

По его словам, Запад прекрасно знает места хранения ядерного оружия России, поскольку все они верифицированы по договору о нераспространении ядерного оружия.

- Кстати, я все время привожу в пример генерала начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Он в начале лета как-то сказал: «Когда заканчивается в бункере у Путина совещание, через пять минут стенограмма лежит на столе у западных разведслужб». Поэтому я думаю, что Запад будет об этом знать сразу. План нашей войны Запад когда огласил? Уже, кстати, год прошел. Поэтому они (представители западных разведслужб — приме.) будут прекрасно знать о намерениях Путина, – подчеркнул Жданов.

Он также отметил, что процедура нанесения ядерного удара – многоуровневая.

- Пресловутая красная кнопка – это миф, который создан СМИ. В ядерном чемоданчике находятся коды для приведения в боевое состояние ядерного боезаряда. И процедура многоуровневая. И если на одном из уровней произойдет сбой или она не будет выполнена, то до пусковой установки или средства применения коды не дойдут… А с учетом того, в каком состоянии оказалась российская техника на длительном хранении, я думаю, что и ядерные боезаряды могут оказаться в примерно таком же состоянии. Тем более что РФ производила очень небольшое количество ядерных боезарядов, в основном стратегических. А тактические и оперативно-тактические заряды фактически в России не производились, – уточнил Жданов.

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