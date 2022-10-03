Какая погода ждет белорусов на неделе 1 3.10.2022, 20:33

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Прогноз на 4-6 октября.

4 октября погодные условия в Беларуси будет определять тыловая часть циклона с центром над Новгородской областью России. Ожидается облачная, днем с прояснениями погода. На большей части территории пройдут дожди, ночью по западу местами сильные дожди, пишет pogoda.by.

Ветер северо-западный порывистый, по западной половине сильный порывистый. Минимальная температура воздуха ночью будет находиться в пределах от +3°С до +9°С, максимальная температура днем во многих районах не превысит +6 +12°С, лишь по западу республики при прояснениях воздух прогрееется до +13 +15°С. Атмосферное давление в течение суток вырастет на 10-12 мм рт. ст.

5 октября в ночные и утренние часы еще скажется влияние теряющего активность циклона, отходящего на Верхнюю Волгу. Днем с Западной Европы на территорию Беларуси распространиться область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку страны сохранится влияние неустойчивой воздушной массы в тыловой части уходящего циклона. Ночью и утром местами, днем по северо-востоку республики пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в западных районах слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью

+2 +8°С, днем +9 +14°С, по юго-западу до +16°С.

6 октября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается, лишь по северу республики скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, с которым местами возможны небольшие дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +4 +10°С, днем от +12°С по северо-востоку до +20°С по юго-западу страны.

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